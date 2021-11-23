Kia обновила Carnival для России

Российский офис Kia объявил о старте продаж Carnival 2022 модельного года — он доступен в салонах дилеров с 23 ноября. От прежнего кроссвэна новинка отличается расширенным набором опций в более доступных комплектациях, наличием штатных телематических сервисов Kia Connect и модернизированным логотипом марки, который лишился овальной рамки, выполнен другим шрифтом и выглядит более минималистично. С обновлением Carnival подорожал на 165 тысяч рублей и теперь стоит от 2 864 900 до 3 994 900 рублей.

Фото: © Kia © Kia

Carnival пережил обновление по той же схеме, что и другие модели Kia, представленные на российском рынке: ряд опций стал доступен для него уже в базовых версиях. Так, комплектация начального уровня Comfort не претерпела изменений, в исполнении Luxe селектор трансмиссии получил новую кожаную отделку, а Carnival Prestige обзавелся мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном и навигацией.

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Начиная с Prestige, кроссвэн оснащается аудиосистемой премиум-класса Bose с 12 динамиками и датчиками дождя. Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise пополнился системой предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом и стали доступны система кругового обзора с четырьмя камерами, камеры для общения с пассажирами второго и третьего ряда (в том числе с «ночным» режимом) и функция напоминания о пассажирах на заднем ряду.

Kia Carnival доступен в России с двумя моторами на выбор: дизельным объемом 2,2 литра мощностью 199 лошадиных сил и бензиновой 3,5-литровой «шестеркой» на 290 сил (в комплектациях Prestige, Premium и Premium+). Оба варианта двигателей сочетаются с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Что касается упомянутых телематических сервисов Kia Connect, то это новшество позволяет запускать двигатель со смартфона (с помощью фирменного приложения), а также дистанционно активировать климат-контроль, управлять обогревом и закрытием дверей. В приложении отображается актуальная информация о статусе состояния всех систем автомобиля и его местоположение.