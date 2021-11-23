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Lada с продвинутой мультимедийкой вернется в строй. И вот когда

Motor.ru
1 час назад

АвтоВАЗ не производит Lada Granta, Vesta и XRay с продвинутым мультимедийным комплексом с июня из-за нехватки электронных комплектующих, хотя об этом стало известно только в октябре. Предполагалось, что эти версии вернутся на конвейер только в 2022 году. Теперь же «Нетипичный АвтоВАЗ» уточнил сроки возобновления сборки: это произойдет уже в январе, о чем свидетельствует скорректированный план модельного ряда.

Когда Lada с продвинутой мультимедийкой вернется в строй
Фото: © Lada© Lada

В общей сложности в январе будет осуществляться сборка 35 вариантов исполнения семи моделей Lada с мультимедийной системой Enjoy Pro. Например, Granta получит 23 комплектации с EnjoY Pro, для семейства Vesta запланированы восемь таких вариантов исполнения, а для XRay Cross — четыре.

Речь идет о продвинутом комплекте EnjoY Pro (в арсенале Lada также есть упрощенная версия с названием EnjoY), который включает HD-дисплей диагональю восемь дюймов с матрицей IPS и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием — звук распределяется в пространстве по особым алгоритмам, за счет чего создается «эффект концертного зала». Управление мультимедийной системой осуществляется при помощи кнопок на руле либо через голосовые команды. Lada Enjoy Pro поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет встроенные сервисы «Яндекс.Авто».

Отличия упрощенной EnjoY сводятся к уменьшенному на дюйм экрану, отсутствию модуля Wi-Fi и одному USB-порту вместо двух. На момент появления на рынке EnjoY разница в цене между ней и EnjoY Pro составляла 19 тысяч рублей.

Днем ранее стало известно, что АвтоВАЗ временно не принимает от дилеров заказы на Lada Granta с автоматом на январь 2022 года — в качестве причины указывают «производственные ограничения». Кроме того, на паузу поставлен прием заказов на Vesta Cross, Vesta SW Cross и Granta Drive Active).

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