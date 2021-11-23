Переболевшие COVID-19 могут остаться без медсправки для ГИБДД

Водители, которые употребляли противовирусные препараты, в том числе от COVID-19, могут попасть под подозрение в употреблении наркотических веществ в ходе лабораторных исследований для получения медицинской водительской справки. Об этом «Газете.Ru» рассказал заслуженный врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Согласно проекту новой процедуры получения водительских медсправок, исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук и прочее.

«Все эти перечисленные симптомы — не специфические для наркомании. Даже взятые по отдельности. Ни для наркомании, ни для факта употребления наркотика. Только комплекс симптомов может свидетельствовать об употреблении наркотика. Ни один симптом в отдельности не позволяет увязать его с признаком употребления психоактивного вещества либо наркологического заболевания», — рассказал Ковтун в беседе с «Газетой.Ru».

В то же время, как ранее предупреждали ведущие медики России, такие симптомы, как тремор, потливость или заторможенность реакций, могут возникнуть в виде осложнений у лиц, перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме. В свою очередь наличие в крови специфических препаратов для лечения ковида на медкомиссиях могут спутать с употреблением наркотиков.

«Возьмем «Амиксин» – противовирусный препарат, который может быть использован для лечения любых вирусных инфекций. Он дает предварительный положительный результат на наркотик амфетамин. Вот, пожалуйста, ошибка. Она чревата последствиями. Если специалисты, которые проводят исследования, не знают о такой перекрестной реакции «Амиксина» и амфетамина, то будут ошибки», — объяснил врач-нарколог.