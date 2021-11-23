Водка вместо "незамерзайки" и примерзший ручник: типичные ошибки водителей зимой

Распространенные ошибки в эксплуатации автомобиля в зимний период объясняются как отсутствием опыта, так и попросту недостаточной заботой о своем авто. Привычки залить дешевый спирт вместо "незамерзайки" или оставлять в баке мало бензина перед ночной стоянкой пагубно сказываются на работе систем автомобиля. Эксперты рассказали, чего лучше не делать со своим транспортным средством в холодную погоду.

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Долго крутить стартер

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Многие водители считают, что продолжительное вращение стартера поможет завести автомобиль. Однако в большинстве случаев это не так. Если авто не заводится с первого раза, лучше пробовать завести его несколько раз, но кратковременными попытками. Вероятно, что на третий раз двигатель заведется, рассказал эксперт Тульской службе новостей. По его словам, причина часто кроется в качестве топлива и "евростандарте" – чем он выше, тем более обедненную смесь мотор использует при запуске.

Оставлять мало бензина в баке

Приехать вечером к себе домой с почти пустым баком и отложить заправку на следующий день – также не лучшая идея. Дело в том, что чем больше пустого места в баке, тем больше влаги будет скапливаться внутри. После остывания машины она кристаллизуется и затрудняет работу бензонасоса. Поэтому эксперт не советует откладывать поездку на АЗС и заправлять автомобиль перед ночной стоянкой.

Использовать ручник

При включении ручного тормоза колодки скрываются внутри тормозного диска, куда легко попадает вода, которая при длительной стоянке замерзает. Таким образом, на следующее утро снять автомобиль с ручника не получится. Существуют способы избежать замерзания, например, перед парковкой следует несколько раз энергично нажать на тормоз, чтобы просушить систему. И все же лучше просто не пользоваться ручником, чтобы утром не пришлось поливать колодки горячей водой.

Отодвигать дворники вверх от стекла

Многие водители используют этот способ, чтобы избежать примерзания дворников к лобовому стеклу. Не следует так делать перед длительной ночной стоянкой, так как пружины, обеспечивающие прижимную функцию, растягиваются. Во время езды такие стеклоочистители будут недостаточно крепко держаться и хуже убирать снег и воду с лобового стекла.

Использовать спирт вместо "незамерзайки"

Замена специальной незамерзающей жидкости на спирт или дешевую водку некоторым кажется логичной, ведь, казалось бы, зачем тратить больше денег, если спирт, смешанный с водой, также является вполне морозостойкой жидкостью. Однако такую смесь очень тяжело счистить с лобового окна, что значительно ухудшает видимость для водителя.