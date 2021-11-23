Водка вместо "незамерзайки" и примерзший ручник: типичные ошибки водителей зимой

Распространенные ошибки в эксплуатации автомобиля в зимний период объясняются как отсутствием опыта, так и попросту недостаточной заботой о своем авто. Привычки залить дешевый спирт вместо "незамерзайки" или оставлять в баке мало бензина перед ночной стоянкой пагубно сказываются на работе систем автомобиля. Эксперты рассказали, чего лучше не делать со своим транспортным средством в холодную погоду.
Многие водители считают, что продолжительное вращение стартера поможет завести автомобиль. Однако в большинстве случаев это не так. Если авто не заводится с первого раза, лучше пробовать завести его несколько раз, но кратковременными попытками. Вероятно, что на третий раз двигатель заведется, рассказал эксперт Тульской службе новостей. По его словам, причина часто кроется в качестве топлива и "евростандарте" – чем он выше, тем более обедненную смесь мотор использует при запуске.
Приехать вечером к себе домой с почти пустым баком и отложить заправку на следующий день – также не лучшая идея. Дело в том, что чем больше пустого места в баке, тем больше влаги будет скапливаться внутри. После остывания машины она кристаллизуется и затрудняет работу бензонасоса. Поэтому эксперт не советует откладывать поездку на АЗС и заправлять автомобиль перед ночной стоянкой.
При включении ручного тормоза колодки скрываются внутри тормозного диска, куда легко попадает вода, которая при длительной стоянке замерзает. Таким образом, на следующее утро снять автомобиль с ручника не получится. Существуют способы избежать замерзания, например, перед парковкой следует несколько раз энергично нажать на тормоз, чтобы просушить систему. И все же лучше просто не пользоваться ручником, чтобы утром не пришлось поливать колодки горячей водой.
Многие водители используют этот способ, чтобы избежать примерзания дворников к лобовому стеклу. Не следует так делать перед длительной ночной стоянкой, так как пружины, обеспечивающие прижимную функцию, растягиваются. Во время езды такие стеклоочистители будут недостаточно крепко держаться и хуже убирать снег и воду с лобового стекла.
Замена специальной незамерзающей жидкости на спирт или дешевую водку некоторым кажется логичной, ведь, казалось бы, зачем тратить больше денег, если спирт, смешанный с водой, также является вполне морозостойкой жидкостью. Однако такую смесь очень тяжело счистить с лобового окна, что значительно ухудшает видимость для водителя.
Все автовладельцы знают, что к зимнему сезону транспорт нужно основательно готовить. Эксперты рассказали, какие из советов, которые так часто встречаются в интернете, смело можно опустить.