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Polestar впервые показала конкурента Tesla Model S

Motor.ru
54 минуты назад

Шведская компания Polestar опубликовала документальный видеоролик под названием Precept: from Concept to Car, в котором анонсировала новый электрический гран-турер под индексом 5. На кадрах частично раскрыт внешний вид будущей новинки, а также показан концептуальный вариант интерьера, который в дальнейшем будет существенно переработан. Продажи спортивной модели марки ожидаются в Европе в 2024 году.

Polestar впервые показала конкурента Tesla Model S
Фото: © Polestar© Polestar

Концептуальный Polestar 5 получил купеобразный кузов, массивный панорамный люк, узкую переднюю оптику, а также слитный задние светодиодный фонарь и традиционные зеркала заднего вида. По словам разработчиков, внешний облик модели навеян эволюционным развитием дизайнерской мысли компании. Об интерьере известно мало. Судя по рендерам, гран-турер получит центральный экран медиасистемы с сенсорным дисплеем.

Премьера электрического Polestar 5, который составит конкуренцию Audi E-Tron GT и Tesla Model S состоится в 2024 году. Разработчики ожидают, что новинка будет пользоваться спросом у поклонников спорткаров. До этого времени шведская марка представит кроссовер Polestar 3, а также кросс-купе Polestar 4. Стоимость последнего начнется от 45 000 евро (примерно 3,7 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце сентября компания Polestar анонсировала сразу три новые модели, который появятся в продаже с 2022 по 2024 год. Тогда шведская марка представила будущие новинки под покрывалами.

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