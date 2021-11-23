Как нужно проверять свечи зажигания двигателя?

Свеча преобразует энергию импульса в горячую плазму ионизированного газа, находящегося между электродами. Пробой осуществляется в месте искрового интервала. Объем зазора для его стабилизации надо привести в норму, он способен меняться во время накаливания электродов. Допускается также коррекция зазора несильным нажатием на боковой электрод.Обычно проверяют дорогие свечи зажигания. Дешевые просто заменяют на новые без всяких раздумий. Сначала нужно оценить визуально изолятор: он должен быть белым с незначительным коричневым оттенком. Трещины на нем должны отсутствовать. Очень хороший способ контроля на свечном стенде. В его камере нужно создать давление выше десяти атмосфер, после чего там образуется сильный разряд с наибольшей частотой. Если свечи в нормальном состоянии, то искрообразование проводится хорошо, при этом оно не покидает пределы искрового промежутка. Проверять свечи при низком давлении не имеет смысла.