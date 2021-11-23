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Как отремонтировать бензонасос в пути?

Car.ru
1 час назад

Отправляясь в далёкий путь, автомобилист должен понимать, что в дороге могут возникнуть непредвиденные ситуации. При этом во время езды может выйти из строя любой агрегат или узел, включая также бензонасос.

Как отремонтировать бензонасос в пути?
Фото: car.rucar.ru

Этот важный элемент входит в состав автомобильной топливной системы. В случае выхода из строя этого механизма, транспортное средство никуда уже не поедет. Однако такую проблему можно решить при помощи подручных средств.

В этом случае автомобилисту потребуется воспользоваться автомобильным насосом, любой трубкой, хомутом либо небольшим куском проволоки.

Для начала нужно отсоединить бензонасос, сняв с него трубки. Они соединяются при помощи переходника. Он используется в виде дополнительной трубки. Далее места соединения следует закрепить при помощи хомутов.

Шланг насоса соединяется с вентиляционной трубочкой топливного бачка. Для увеличения давления внутрь бака предварительно нужно закачать воздух. Благодаря этому бензин будет непрерывно поступать в мотор. После запуска двигателя шланг насоса должен оставаться в первоначальном положении. По приезду в мастерскую следует спустить воздух из бака.

При повреждении диафрагмы насоса, заменой для неё может стать кусок полиэтилена. Испорченный фиксатор заменяется проволокой. Вместо сломанной пружины всасывающего клапана используется кусок поролона.

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