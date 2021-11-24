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Как обновить автомобильные коврики за 5 минут

Car.ruиещё 2
1 час назад

Автомобильные коврики в ходе эксплуатации теряют презентабельный вид, на них появляется грязь, пятна, тускнеет цвет. Опытные водители знают, как за пару минут вернуть коврикам товарный вид.

Как обновить автомобильные коврики за 5 минут
Фото: Car.ruCar.ru

Больше всего коврики портятся в зимний период, на их поверхности скапливается снег, который тает и впоследствии превращается в лед. Разрушительное действие оказывают реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой.

Сначала нужно хорошо помыть коврики, устранить грязь. После этого коврик протирают и высушивают. Затем с помощью растворителя любой марки хорошо растирают поверхность. Жидкость отлично справляется с пятнами, в том числе и с реагентами, в итоге коврики выглядят как новые.

Если коврики нужно окрасить в черный цвет, то для этих целей можно использовать чернитель для автошин, который можно купить в любом автомобильном магазине. Потрясающий эффект, который дает растворитель сохраняется продолжительное время. Чернитель держится пару недель.

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