Как сберечь двигатель автомобиля

Опытные автомобилисты знают, как предупредить или определить проблему с двигателем и решить ее без ремонта. Не последним фактором в данном случае является качественное топливо.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко © РИА Новости / Алексей Куденко

Одной из самых распространенных проблем с двигателем является образование нагара на стенках камеры сгорания, он препятствует полноценному заполнению камеры смесью, мощность при этом падает, а расход топлива повышается. Даже самый тонкий слой нагара отрицательно скажется на показателях, в связи с чем, важно использовать качественное топливо.

Заправляться следует на известных АЗС. Не рекомендуется заливать бензин, который продолжительное время хранился в закрытых емкостях, поскольку при долгом хранении качество топлива снижается, в нем образуются опасные соединения, впоследствии они будут оседать на элементах всех систем.

Во время поездки хоть изредка следует раскручивать мотор до высоких оборотов. При таких условиях двигатель функционирует в идеальном температурном режиме и гарантирует полное сгорание топлива. Отходы горения при этом не будут оседать на элементах мотора, а направятся в выпускной коллектор. Неторопливая езда с постоянными переключениями скоростей в данном случае не поможет.

Бензином целесообразно мыть двигатель изнутри раз в год, его химический состав поможет удалить отложения на его элементах. Для этих целей можно использовать обычный бензин, соответствующий стандартам всемирной топливной хартии.