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Советы, которые помогут сберечь двигатель автомобиля

Car.ru
1 час назад

Опытные автомобилисты знают, как предупредить или определить проблему с двигателем и решить ее без ремонта. Не последним фактором в данном случае является качественное топливо.

Как сберечь двигатель автомобиля
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко© РИА Новости / Алексей Куденко

Одной из самых распространенных проблем с двигателем является образование нагара на стенках камеры сгорания, он препятствует полноценному заполнению камеры смесью, мощность при этом падает, а расход топлива повышается. Даже самый тонкий слой нагара отрицательно скажется на показателях, в связи с чем, важно использовать качественное топливо.

Заправляться следует на известных АЗС. Не рекомендуется заливать бензин, который продолжительное время хранился в закрытых емкостях, поскольку при долгом хранении качество топлива снижается, в нем образуются опасные соединения, впоследствии они будут оседать на элементах всех систем.

Во время поездки хоть изредка следует раскручивать мотор до высоких оборотов. При таких условиях двигатель функционирует в идеальном температурном режиме и гарантирует полное сгорание топлива. Отходы горения при этом не будут оседать на элементах мотора, а направятся в выпускной коллектор. Неторопливая езда с постоянными переключениями скоростей в данном случае не поможет.

Бензином целесообразно мыть двигатель изнутри раз в год, его химический состав поможет удалить отложения на его элементах. Для этих целей можно использовать обычный бензин, соответствующий стандартам всемирной топливной хартии.

Ежедневно следует ездить на авто не менее двух часов, это позволит удалить более 80% отложений.

Бортжурнал,
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