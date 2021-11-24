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У соседа дешевле: Выгодно ли россиянам покупать авто в Белоруссии?

Car.ru
2 часа назад

Непростая ситуация с расценками в РФ вынуждает автолюбителей вести поиск подходящих машин в обход официальных российских автодилерских компаний. Для многих россиян выходом из этой ситуации стала покупка транспортных средств на территории Белоруссии.

У соседа дешевле: выгодно ли покупать авто в Белоруссии?
Фото:  Наталия Федосенко/ТАСС Наталия Федосенко/ТАСС

Суть в том, что Россия с соседним государством находятся в таможенном союзе. Из этого следует, что пригнанное из Белоруссии авто не нужно будет растаможивать. При этом многие дилерские фирмы соседней страны с удовольствием реализуют машины российским покупателям, максимально упростив процедуру покупки. Рассчитаться за такие машины можно будет российской валютой.

На белорусские транспортные средства устанавливается ЭРА-ГЛОНАСС, что позволяет сразу поставить на учёт такое авто в РФ. Между тем некоторые автодилеры выдают ПТС и осуществляют уплату утилизационного сбора, потому что многие авто в Белоруссию попадают через Россию.

Цены на автотранспорт у «соседа» ниже в сравнении с российскими расценками. При этом белорусские дилеры продают авто без навязывания какого-либо допоборудования и других наценок. Благодаря этому российский автолюбитель может сэкономить на покупке авто 100 000 – 1 000 000 руб.

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