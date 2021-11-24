У соседа дешевле: выгодно ли покупать авто в Белоруссии?

Непростая ситуация с расценками в РФ вынуждает автолюбителей вести поиск подходящих машин в обход официальных российских автодилерских компаний. Для многих россиян выходом из этой ситуации стала покупка транспортных средств на территории Белоруссии.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Наталия Федосенко/ТАСС

Суть в том, что Россия с соседним государством находятся в таможенном союзе. Из этого следует, что пригнанное из Белоруссии авто не нужно будет растаможивать. При этом многие дилерские фирмы соседней страны с удовольствием реализуют машины российским покупателям, максимально упростив процедуру покупки. Рассчитаться за такие машины можно будет российской валютой.

На белорусские транспортные средства устанавливается ЭРА-ГЛОНАСС, что позволяет сразу поставить на учёт такое авто в РФ. Между тем некоторые автодилеры выдают ПТС и осуществляют уплату утилизационного сбора, потому что многие авто в Белоруссию попадают через Россию.