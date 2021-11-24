Haval избавится от популярного в России внедорожника

Компания Haval намерена отправить в отставку рамный внедорожник H9. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», которому удалось ознакомиться с модельным планом Great Wall, просочившимся в СМИ. Согласно ему, сборка H9 будет полностью остановлена 31 декабря 2021 года и, судя по всему, модель уже не вернется на конвейер. Информацию подтвердили китайские блогеры-миллионники, однако сами Great Wall и Haval пока молчат о своих планах.

Фото: © Haval © Haval

Причиной скорой отставки H9, несмотря на недавнее обновление, может стать относительно низкий спрос на родине: с января по сентябрь 2021 года в Китае внедорожник разошелся в количестве всего 13 873 экземпляров. Это почти в четыре раза меньше, чем результат соплатформенного Tank 300 – 52 572 штуки. Вероятно, Haval решил сосредоточиться на выпуске более маржинальных моделей.

В России же H9, выпускаемый в Туле, пользуется популярностью: за 10 месяцев на нем остановили выбор 2697 россиян – больше, чем на любой модели Changan, Geely Tugella или Chery Tiggo 8. Несмотря на это, и на нашем рынке ему грозит отставка. На смену H9 может прийти тот же Tank 300, который Haval уже запатентовала – его также поставят на конвейер тульского завода.