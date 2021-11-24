Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Haval избавится от популярного в России внедорожника

Motor.ru
2 часа назад

Компания Haval намерена отправить в отставку рамный внедорожник H9. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», которому удалось ознакомиться с модельным планом Great Wall, просочившимся в СМИ. Согласно ему, сборка H9 будет полностью остановлена 31 декабря 2021 года и, судя по всему, модель уже не вернется на конвейер. Информацию подтвердили китайские блогеры-миллионники, однако сами Great Wall и Haval пока молчат о своих планах.

Haval избавится от популярного в России внедорожника
Фото: © Haval© Haval

Причиной скорой отставки H9, несмотря на недавнее обновление, может стать относительно низкий спрос на родине: с января по сентябрь 2021 года в Китае внедорожник разошелся в количестве всего 13 873 экземпляров. Это почти в четыре раза меньше, чем результат соплатформенного Tank 300 – 52 572 штуки. Вероятно, Haval решил сосредоточиться на выпуске более маржинальных моделей.

В России же H9, выпускаемый в Туле, пользуется популярностью: за 10 месяцев на нем остановили выбор 2697 россиян – больше, чем на любой модели Changan, Geely Tugella или Chery Tiggo 8. Несмотря на это, и на нашем рынке ему грозит отставка. На смену H9 может прийти тот же Tank 300, который Haval уже запатентовала – его также поставят на конвейер тульского завода.

На сегодняшний день в России продают дореформенный Haval H9 с двумя моторами: бензиновым 2.0 мощностью 218 сил (380 Нм крутящего момента) и «дизелем» того же объема, выдающим 190 сил (420 Нм). Пару обоим составляет восьмидиапазонный автомат, привод только полный. Стоимость варьируется от 2 899 000 до 3 299 000 рублей.

Бортжурнал,Chery Tiggo,Chery,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители