Haval избавится от популярного в России внедорожника

Компания Haval намерена отправить в отставку рамный внедорожник H9. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», которому удалось ознакомиться с модельным планом Great Wall, просочившимся в СМИ. Согласно ему, сборка H9 будет полностью остановлена 31 декабря 2021 года и, судя по всему, модель уже не вернется на конвейер. Информацию подтвердили китайские блогеры-миллионники, однако сами Great Wall и Haval пока молчат о своих планах.
Причиной скорой отставки H9, несмотря на недавнее обновление, может стать относительно низкий спрос на родине: с января по сентябрь 2021 года в Китае внедорожник разошелся в количестве всего 13 873 экземпляров. Это почти в четыре раза меньше, чем результат соплатформенного Tank 300 – 52 572 штуки. Вероятно, Haval решил сосредоточиться на выпуске более маржинальных моделей.
В России же H9, выпускаемый в Туле, пользуется популярностью: за 10 месяцев на нем остановили выбор 2697 россиян – больше, чем на любой модели Changan, Geely Tugella или Chery Tiggo 8. Несмотря на это, и на нашем рынке ему грозит отставка. На смену H9 может прийти тот же Tank 300, который Haval уже запатентовала – его также поставят на конвейер тульского завода.
На сегодняшний день в России продают дореформенный Haval H9 с двумя моторами: бензиновым 2.0 мощностью 218 сил (380 Нм крутящего момента) и «дизелем» того же объема, выдающим 190 сил (420 Нм). Пару обоим составляет восьмидиапазонный автомат, привод только полный. Стоимость варьируется от 2 899 000 до 3 299 000 рублей.