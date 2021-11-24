Лидар нового поколения научили измерять плотность капель дождя

Производитель и поставщик комплектующих Valeo представил автомобильный лидар третьего поколения. Устройство выйдет на рынок в 2024 году и по всем параметрам окажется лучше предшественника. Дальномер умеет распознавать и классифицировать объекты вокруг машины на скорости до 130 километров в час, а благодаря искусственному интеллекту может предсказывать траекторию движения транспортных средств вне зоны видимости водителя, измерять плотность капель дождя и вычислять безопасную длину тормозного пути.

Сегодня в продуктовой линейке Valeo есть лазерный дальномер Scala. Это лидар второго поколения, распознающий объекты с высокой отражающей способностью на расстоянии до 200 метров. Вертикальный угол поля зрения устройства составляет 10 градусов, горизонтальный — 133. За один проход лидар формирует 16 слоев данных, чтобы на выходе получить облако точек высокой плотности. Со слов производителя, в дальномере третьего поколения все показатели улучшены: он производительнее и эффективнее предшественника.

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Так, разрешение увеличил в 12 раз. Дальность в три раза, а угол обзора — в 2,5 раза. В режиме реального времени лидар создает 3D-визуализацию пространство вокруг автомобиля с разрешением 4,5 миллиона пикселей и кадровой частотой 25 FPS. Устройство умеет распознавать и классифицировать объекты, причем если они движутся, лидар фиксирует скорость и траекторию. Автоматическая адаптация к уровню освещенности позволяет дальномеру одинаково работать и при ярком солнечном свете, и в полной темноте.

Ещё лидар измеряет плотность капель дождя и вычислять безопасную длину тормозного пути, предсказывает траекторию движения транспортных средств вне зоны видимости водителя. Кроме того, он умеет предупреждать другие машины об опасности — это реализовано через облачную платформу. Управляющий софт подстраивается под «окружающую среду» и эволюционирует по мере выхода новых обновлений.

По данным самой Valeo, к 2030 году 30 процентов автомобилей класса премиум будут оснащены автоматизированными системами вождения третьего уровня — а значит, без лидаров не обойтись. Также их можно использовать на автономных шаттлах, роботакси, курьерских дронах, беспилотных фурах и сельскохозяйственной технике. Компания уже выпустила 150 000 устройств, и 99 процентов лидаров на рынке — это дальномеры Valeo.