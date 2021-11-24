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Битая и недорогая: в каких случаях можно покупать машину после ДТП

Профиль
2 часа назад

Если автомобиль побывал в мелком ДТП, после которого он остался на ходу и был отремонтирован, можно рассмотреть такой вариант для покупки. Однако здесь важно проверить, действительно ли повреждения были незначительными, считают автоэксперты.

Битая и недорогая: в каких случаях можно покупать машину после ДТП
Фото: ПрофильПрофиль

При этом некоторые предпочитают брать автомобиль после ДТП до проведения ремонта, когда виден весь масштаб повреждений. В этом случае специалист сможет составить смету на ремонт, а также дать заключение относительно эксплуатационных качеств после аварии.

В зависимости от ДТП у автомобиля могут остаться повреждения разной степени тяжести:

  • легкие повреждения навесных элементов без повреждения каркаса кузова – это царапины, вмятины на бамперах, дверях, крыльях, разбитая оптика. В этом случае машина подлежит ремонту и может прослужить еще долго;
  • средние повреждения кузова – задеты не только навесные элементы, но и силовой каркас. В этом случае проблема может оказаться серьезнее, а вместо автомобиля покупатель получит автохлам;
  • тяжелые повреждения – здесь, кроме кузова, может быть затронут моторный отсек, значительно повреждены силовые элементы кузова, нарушена его геометрия. В большинстве случаев с покупкой такого автомобиля связываться не нужно.

Таким образом, легкие и средние повреждения не всегда причина для отказа от покупки, пишет 110km. Главное – правильно оценить свои возможности, стоимость предстоящего ремонта и готовность ждать, пока он завершится. Кроме того, в случае с покупкой битого автомобиля можно активно торговаться.

При покупке на вторичном рынке можно легко наткнуться на битый, но хорошо замаскированный, на первый взгляд, автомобиль. Однако существует несколько признаков, по которым можно распознать машину, отремонтированную после аварии.

Бортжурнал,
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