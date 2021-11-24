Битая и недорогая: в каких случаях можно покупать машину после ДТП

Если автомобиль побывал в мелком ДТП, после которого он остался на ходу и был отремонтирован, можно рассмотреть такой вариант для покупки. Однако здесь важно проверить, действительно ли повреждения были незначительными, считают автоэксперты.

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При этом некоторые предпочитают брать автомобиль после ДТП до проведения ремонта, когда виден весь масштаб повреждений. В этом случае специалист сможет составить смету на ремонт, а также дать заключение относительно эксплуатационных качеств после аварии.

В зависимости от ДТП у автомобиля могут остаться повреждения разной степени тяжести:

легкие повреждения навесных элементов без повреждения каркаса кузова – это царапины, вмятины на бамперах, дверях, крыльях, разбитая оптика. В этом случае машина подлежит ремонту и может прослужить еще долго;

средние повреждения кузова – задеты не только навесные элементы, но и силовой каркас. В этом случае проблема может оказаться серьезнее, а вместо автомобиля покупатель получит автохлам;

тяжелые повреждения – здесь, кроме кузова, может быть затронут моторный отсек, значительно повреждены силовые элементы кузова, нарушена его геометрия. В большинстве случаев с покупкой такого автомобиля связываться не нужно.

Таким образом, легкие и средние повреждения не всегда причина для отказа от покупки, пишет 110km. Главное – правильно оценить свои возможности, стоимость предстоящего ремонта и готовность ждать, пока он завершится. Кроме того, в случае с покупкой битого автомобиля можно активно торговаться.