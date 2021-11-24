Битая и недорогая: в каких случаях можно покупать машину после ДТП

Если автомобиль побывал в мелком ДТП, после которого он остался на ходу и был отремонтирован, можно рассмотреть такой вариант для покупки. Однако здесь важно проверить, действительно ли повреждения были незначительными, считают автоэксперты.
При этом некоторые предпочитают брать автомобиль после ДТП до проведения ремонта, когда виден весь масштаб повреждений. В этом случае специалист сможет составить смету на ремонт, а также дать заключение относительно эксплуатационных качеств после аварии.
В зависимости от ДТП у автомобиля могут остаться повреждения разной степени тяжести:
Таким образом, легкие и средние повреждения не всегда причина для отказа от покупки, пишет 110km. Главное – правильно оценить свои возможности, стоимость предстоящего ремонта и готовность ждать, пока он завершится. Кроме того, в случае с покупкой битого автомобиля можно активно торговаться.
При покупке на вторичном рынке можно легко наткнуться на битый, но хорошо замаскированный, на первый взгляд, автомобиль. Однако существует несколько признаков, по которым можно распознать машину, отремонтированную после аварии.