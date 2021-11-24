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Стоит ли покупать Chevrolet Malibu за миллион рублей

Car.ru
3 часа назад

Chevrolet Malibu 8 поколения не пользовался спросом в России, когда только появился в продаже. Эксперты ответили на вопрос, стоит ли покупать такой автомобиль сейчас.

Стоит ли покупать Chevrolet Malibu за миллион рублей?
Фото: Car.ruCar.ru

Chevrolet Malibu, представленный в 2011 году, не привлек к себе много внимания. Его разрабатывали в качестве универсального транспортного средства, поэтому американские черты были утеряны. В России автомобиль появился в 2012 году, и на него сразу установили низкий план реализации - 600 единиц в год.

К большому успеху не располагала и стоимость - на старте продаж единственная предложенная комплектация оценивалась в 1 300 000 рублей. Сейчас стоимость данной модели уже укладывается в рамки рынка - около 1 млн рублей.

На вторичном рынке России представлено не так много образцов, но это может облегчить процедуру покупки. При небольшом количестве предложений есть возможность поторговаться. Главное - найти автомобиль с коробкой передач, которая проходила должное обслуживание и сейчас находится в рабочем состоянии.

Двигатель у местных автомобилей был только один - на 2.4 литра из семейства Ecotec, мощность которого составляет 167 л.с. При условии своевременного обслуживания агрегат проходит до 250 000 км. В ходе эксплуатации могут возникать проблемы с покупкой комплектующих. Из-за низкого спроса на этот автомобиль почти не производили неоригинальные запчасти, а за оригиналы придется платить крупную сумму.

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