Стоит ли покупать Chevrolet Malibu за миллион рублей?

Chevrolet Malibu 8 поколения не пользовался спросом в России, когда только появился в продаже. Эксперты ответили на вопрос, стоит ли покупать такой автомобиль сейчас.

Chevrolet Malibu, представленный в 2011 году, не привлек к себе много внимания. Его разрабатывали в качестве универсального транспортного средства, поэтому американские черты были утеряны. В России автомобиль появился в 2012 году, и на него сразу установили низкий план реализации - 600 единиц в год.

К большому успеху не располагала и стоимость - на старте продаж единственная предложенная комплектация оценивалась в 1 300 000 рублей. Сейчас стоимость данной модели уже укладывается в рамки рынка - около 1 млн рублей.

На вторичном рынке России представлено не так много образцов, но это может облегчить процедуру покупки. При небольшом количестве предложений есть возможность поторговаться. Главное - найти автомобиль с коробкой передач, которая проходила должное обслуживание и сейчас находится в рабочем состоянии.