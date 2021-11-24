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Tesla будет снимать водителей на видео при использовании автопилота

Motor.ruиещё 1
50 минут назад

Компания Tesla объявила о внедрении дополнительной системы контроля за водителями при включённом автопилоте. Видеокамеры, установленные в салоне, будут отслеживать направление взгляда. Данная мера призвана сконцентрировать внимание водителя на дороге для исключения возможности аварий. При этом отказаться от видеосъемки во время автоматического вождения не получится. Все владельцы электромобилей должны подписать новое пользовательское соглашение.

Tesla будет снимать водителей на видео при использовании автопилота
Фото: © Tesla© Tesla

Ранее компания Tesla осуществляла контроль за состоянием водителя с помощью специальных датчиков, определяющих момент поворота рулевого колеса. Однако после ряда аварий с участием электрокаров, двигавшихся в автоматическом режиме, специалисты признали, что этого недостаточно. В качестве дополнительного контроля Tesla будет отслеживать взгляд водителя во время движения с включенным автопилотом, Таким образом, система будет следить, отвлекается ли человек во время движения, к примеру, на смартфон.

Autoevolution.com

Камера, расположенная над зеркалом заднего вида, сможет обнаружить невнимательность водителя и предупредить его звуковыми сигналами при включённом автопилоте.

Причем отказаться от новой системы контроля не получится, поскольку все владельцы электрокаров должны будут подписать новое пользовательское соглашение, разрешив компании сбор персональных данных.

В середине августа власти США начали расследование, в ходе которого планируют проверить работу системы автопилота Tesla. Причиной официальной проверки стала серия аварий электрокаров с машинами экстренных служб.

Бортжурнал,Tesla,
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