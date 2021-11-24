Porsche выпустит необычную семиместную модель

Издание Automotive News пообщалось с дилерами Porsche и выяснило, что немецкий производитель готовит новую флагманскую модель, которая расположится на ступеньку выше Cayenne. Речь идет об автомобиле с тремя рядами сидений, семью посадочными местами и необычной по меркам Porsche внешностью. По предварительной информации, кроссовер (или лифтбек) станет частью таинственного проекта Landjet, а значит, его компоновка и техническая составляющая будут унифицированы с аналогичными моделями Audi и Bentley.

Фото: © Porsche © Porsche

Проект Landjet до сих пор окутан тайной. С большой долей вероятности, это электрокар нового поколения, на основе которого будут построены флагманские электрические модели Audi, Porsche и Bentley. Пока неизвестно, к какому рыночному сегменту их отнесут, но сообщается, что во внутренней документации Volkswagen Group конкурентом «Лэндджета» называют лифтбек Tesla Model S. Опрошенные же Automotive News дилеры Porsche описали его как «машину нового типа, полуседан-полукроссовер».

Другой представитель марки не нашел связи с нынешней фирменной стилистикой. Машина выглядит необычно и имеет плоскую корму, которая «непохожа на Macan или Cayenne». Предполагается, что новый Porsche получит салон на семь мест, гибридную установку с зарядкой от сети и полностью электрическую версию с запасом хода больше 640 километров, а появится на рынке лишь после 2025 года.

Оставшееся время роль флагмана будет исполнять Cayenne Turbo GT, рекордсмен Северной петли, доступный только в кузове купе. Такой кроссовер оснащен V8 4.0 (640 л.с. и 850 Нм), перекалиброванным восьмидиапазонным автоматом, титановым выпуском без центральной секции, а также системами подавления кренов, векторизации тяги и полноуправляемым шасси.