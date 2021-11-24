Самый дорогой в России ВАЗ-2109 оценили в 1,5 миллиона рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу красный ВАЗ-2109 образца 1992 года выпуска, сохранившийся в полностью оригинальном состоянии. Пятидверный хэтчбек большую часть жизни провел без движения в гараже. Теперь же владелец готов расстаться с автомобилем за полтора миллиона рублей. Таким образом, 30-летняя «девятка» является самой дорогой моделью серии в России.
30-летний ВАЗ-2109 сохранился в полностью аутентичном состоянии. Красный хэтчбек оборудован номерными знаками советского образца, а также заводскими покрышками. Автомобиль практически всю жизнь провел в гараже, успев проехать всего 5600 километров. По словам продавца, машина находится в идеальном внешнем и техническом состоянии, ее лишь нужно отмыть от пыли.
Под капотом «девятки» находится полуторалитровый карбюраторный двигатель мощностью 68 лошадиных сил. Агрегат укомплектован пятиступенчатой механической трансмиссией.
Расстаться с 30-летним хэтчбеком владелец готов за полтора миллиона рублей. В случае успешного завершения сделки, модель станет одним из самых дорогих подержанных «ВАЗов» в стране.
В середине сентября в Ельце появился в продаже один из самых дорогих ВАЗ-2107. Владелец 11-летнего седана, оценил «семёрку» в 410 000 рублей.