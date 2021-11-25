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Kia улучшила российские Seltos и Picanto: обе модели подорожали

Motor.ruиещё 1
51 минуту назад

Kia обновила еще две модели в России: улучшения свелись к замене логотипа на новый, лишенный овальной рамки и выполненный другим шрифтом, а из гаммы Picanto заодно исключили непопулярный 1,25-литровый двигатель, оставив только литровый агрегат на 67 лошадиных сил. При этом обе модели прибавили в цене: кроссовер Seltos начального уровня подорожал на 10 тысяч рублей, и теперь стоит от 1 359 900 рублей, а Picanto — на 25 тысяч, до 924 900 рублей за базовую комплектацию.

Kia обновила российские Seltos и Picanto
Фото: © Kia© Kia

В случае с Seltos, вторым по популярности кроссовером марки после Sportage, обновление ограничилось новыми шильдиками — ранее модернизированную эмблему уже получили Soul, Sorento, Ceed, Cerato и другие модели марки. Как и прежде, Seltos доступен в России с тремя вариантами бензиновых двигателей: 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы, 177-сильным агрегатом того же объема и 2,0-литровым, который выдает 140 сил. Привод — передний или полный, коробки передач — шестиступенчатая «механика», автомат, вариатор либо семискоростной «робот» с двумя сцеплениями (7DCT).

Kia Seltos 2022 модельного года

В ноябре ценники на модель переписывали уже дважды, в середине месяца и с появлением в продаже Seltos 2022 модельного года.

Что же касается Picanto, то теперь он предлагается в России с безальтернативным двигателем объемом 1,0 литра мощностью 67 лошадиных сил: пару мотору может составлять как механическая коробка передач, так и автомат. В первом случае компакт-кар обойдется минимум в 924 900 рублей, а во втором — в 1 019 900 рублей. Исчезновение из гаммы более мощного 1,25-литрового агрегата в компании объяснили «предпочтениями российских клиентов».

Kia Picanto 2022 модельного года

Согласно статистике продаж Kia за 10 месяцев 2021 года, дилеры реализовали 175 756 новых автомобилей, что на девять процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го. С января по октябрь Seltos разошелся в количестве 14,4 тысячи экземпляров, а Picanto — чуть более 1,8 тысячи штук.

Бортжурнал,Kia Picanto,Kia,
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