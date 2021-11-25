Kia обновила российские Seltos и Picanto

Kia обновила еще две модели в России: улучшения свелись к замене логотипа на новый, лишенный овальной рамки и выполненный другим шрифтом, а из гаммы Picanto заодно исключили непопулярный 1,25-литровый двигатель, оставив только литровый агрегат на 67 лошадиных сил. При этом обе модели прибавили в цене: кроссовер Seltos начального уровня подорожал на 10 тысяч рублей, и теперь стоит от 1 359 900 рублей, а Picanto — на 25 тысяч, до 924 900 рублей за базовую комплектацию.

Фото: © Kia © Kia

В случае с Seltos, вторым по популярности кроссовером марки после Sportage, обновление ограничилось новыми шильдиками — ранее модернизированную эмблему уже получили Soul, Sorento, Ceed, Cerato и другие модели марки. Как и прежде, Seltos доступен в России с тремя вариантами бензиновых двигателей: 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы, 177-сильным агрегатом того же объема и 2,0-литровым, который выдает 140 сил. Привод — передний или полный, коробки передач — шестиступенчатая «механика», автомат, вариатор либо семискоростной «робот» с двумя сцеплениями (7DCT).

Kia Seltos 2022 модельного года

В ноябре ценники на модель переписывали уже дважды, в середине месяца и с появлением в продаже Seltos 2022 модельного года.

Что же касается Picanto, то теперь он предлагается в России с безальтернативным двигателем объемом 1,0 литра мощностью 67 лошадиных сил: пару мотору может составлять как механическая коробка передач, так и автомат. В первом случае компакт-кар обойдется минимум в 924 900 рублей, а во втором — в 1 019 900 рублей. Исчезновение из гаммы более мощного 1,25-литрового агрегата в компании объяснили «предпочтениями российских клиентов».