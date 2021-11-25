Когда ГАЗ начнет массовый выпуск водородных двигателей

Группа «ГАЗ» через 2,5 года может запустить массовое производство газопоршневого двигателя, который работает на водородном топливе. Об этом сообщил гендиректор «Силовых агрегатов» группы «ГАЗ» Константин Рухани, передает ТАСС.

«Мы считаем, что в настоящий момент, если мы придем к стратегии применения газопоршневого двигателя, работающего на водороде, мы можем получить транспортное средство на 30-40% дороже, чем нынешние. Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива», — отметил Рухани.

По словам специалиста, водородный автобус с газопоршневым двигателем значительно дешевле, чем электробус на топливных ячейках. Также технология снижает углеродные выбросы, при этом сохраняется синергия с конструкцией и производством выпускаемых моторов, работающих на сжатом газе метане (CNG), коробок передач и других компонентных производств, существующих в России.