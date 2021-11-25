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ГАЗ объявил, когда собирается выпускать водородные двигатели

Газета.Ruиещё 1
26 минут назад

Группа «ГАЗ» через 2,5 года может запустить массовое производство газопоршневого двигателя, который работает на водородном топливе. Об этом сообщил гендиректор «Силовых агрегатов» группы «ГАЗ» Константин Рухани, передает ТАСС.

Когда ГАЗ начнет массовый выпуск водородных двигателей
Фото: «Группа ГАЗ»«Группа ГАЗ»

«Мы считаем, что в настоящий момент, если мы придем к стратегии применения газопоршневого двигателя, работающего на водороде, мы можем получить транспортное средство на 30-40% дороже, чем нынешние. Двигатель будет менее требователен к чистоте водородного топлива», — отметил Рухани.

По словам специалиста, водородный автобус с газопоршневым двигателем значительно дешевле, чем электробус на топливных ячейках. Также технология снижает углеродные выбросы, при этом сохраняется синергия с конструкцией и производством выпускаемых моторов, работающих на сжатом газе метане (CNG), коробок передач и других компонентных производств, существующих в России.

В сентябре Группа «ГАЗ» показала на выставке в Москве водоробус, созданный на базе электробуса и оснащенный водородными топливными элементами.

Минувшей весной в Татарстане представили разработанный на водороде отечественный автомобиль Aurus.

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