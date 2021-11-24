Как избавиться от сколов на кузове автомобиля

Кузов автомобиля нуждается в бережном, особом уходе. Некачественное дорожное покрытие, неаккуратное вождение, иные факторы становятся причиной появления дефектов на лакокрасочном покрытии. Даже незначительные сколы требуют ремонта, в противном случае повреждение будет увеличиваться в размере, портя внешний вид.

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погодные условия;

наличие щебня на дорожном полотне;

насекомые, врезающиеся в транспортное средство во время движения;

физическое воздействие;

некачественная, неправильная мойка. Причины появления сколов и их последствия. К сожалению, от повреждения лакокрасочного покрытия не застрахован ни один водитель. Помимо неаккуратного вождения, стать причиной их появления может:

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Заметить мелкие сколы удается не всегда и не сразу. Только внимательное обследование чистого кузова поможет выявить дефекты. Заметив их, рекомендуется сразу начать ремонт. Даже незначительные повреждения станут причиной появления коррозии, площадь дефекта начнет увеличиваться, соответственно и стоимость ремонта станет выше. Металл под поврежденной краской начнет окисляться. В этом случае помочь смогут только профессионалы.

восстановление краски простой кисточкой;

аэрозольный баллончик;

полировка;

использование лака. Способы избавления от сколов. Прежде чем начать ремонт, найдите все сколы, оцените ущерб. Автомобиль тщательно осмотрите, особенно, где решетка радиатора, передний бампер, фары. Если повреждения незначительны, осуществить ремонт можно своими руками. Способы восстановления могут быть следующими:

Первое, с чего следует начать, очищение поверхности от коррозии. Удалите грязь, сгладьте поверхность шлифовальной бумагой, основа для нанесения покрытия должна быть хорошо подготовлена. Начните реставрировать покрытие.

Полировочная паста, полироль. Позволяет избавиться от мелких сколов. Если повреждение неглубокое, его можно покрыть пастой, антицарапином. Распространение коррозии прекратится, сколы станут не такими заметными.

Многие автовладельцы обрабатывают кузов полиролью. Процедура позволяет избавиться от незначительных дефектов, внешний вид автомобиля преображается, появляется блеск.

красящий;

гель корректор;

восковой. Карандаши. Это условный способ реставрации, сколы устраняются временно. Варианта карандашей несколько:

Последний вариант применяется для сколов любой глубины. Внешний вид и способ нанесения напоминает губную помаду. Защита надежная, но недолговечная.

Гель корректор – позволяет обойтись без полироли. Жидкость вязкой консистенции, застывает длительное время. Визуально отреставрированная поверхность ничем не отличается от остальных участков.

Красящий карандаш – внутри флакона краска. Позволяет избавиться от незначительных повреждений, чувствительных к коррозии. Поверхность после ремонта рекомендуется покрыть лаком, отполировать.

Аэрозольный баллончик. Избавляет от значительных повреждений. Наносится после шлифовки, очистки от старого покрытия. Если подобрать цвет правильно, крашеное место не будет отличаться от кузова. Держится краска длительное время, наносится равномерно. Можно закрашивать самые труднодоступные места.