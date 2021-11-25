Отечественные авто и иномарки: какие машины выбирают россияне

Более половины россиян (53%) имеют в семье как минимум одну машину, из которых 22% приходится на отечественные автомобили, а 78% — на иномарки, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

Иномарки наиболее распространены во Владивостоке и Хабаровске — на них остановили свой выбор почти все автовладельцы этих городов (98% и 97% соответственно). Зарубежный автопром также предпочитают жители Иркутска и Москвы (по 91%), Санкт-Петербурга (89%). В то же время отечественных автомобилей больше всего у жителей Тольятти (50%), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).

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Наибольшая доля семей с автомобилями проживает в Москве (68%), Уфе и Санкт-Петербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%). Меньше всего машинами пользуются в Грозном и Махачкале (по 42%), Кемерове и Новокузнецке (по 45%), а также в Севастополе (39%).

При этом одна машина есть у 41% российских семей, а две и более — у 13%. Больше всего таких семей проживают в Москве (23%), Красноярске (20%), Тюмени (19%), Владивостоке, Томске, Омске и Ростове-на-Дону (по 17%).

В топ-5 иномарок, которые предпочитают автовладельцы, входят Toyota — в среднем по России она есть в парке 9% водителей, Kia, Renault, Nissan (по 6%) и Ford (5%). В целом на Дальнем Востоке и в Сибири автовладельцы предпочитают японские марки машин — Toyota, Honda, Nissan. При этом Toyota с большим отрывом лидирует: особенно марка популярна среди автолюбителей в Хабаровске (26%), Владивостоке (25%) и Иркутске (20%).

В Москве же наиболее популярны Kia (8%), Ford (7%), Toyota и Mercedes (по 6%), Renault, Nissan, Hyundai (по 5%). В Санкт-Петербурге фавориты почти те же: Kia (7%), Ford (8%), Renault (6%), Toyota, Nissan и Mercedes (по 5%).

В целом среди зарубежных марок автомобилей, помимо Renault и Ford, входящих в топ-5, россияне предпочитают Chevrolet, Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Opel. Данные марки представлены в среднем по 2-4% в зависимости от региона, исключение составляет Махачкала, где Mercedes предпочитают 11% автовладельцев, а BMW — 7%. Suzuki, Lexus, Volvo, Peugeot, Mitsubishi менее популярны среди россиян — по 1-2%.

Что касается отечественных марок, то 19% автомобилей россиян приходится на Lada и ВАЗ. Чаще всего их можно встретить на дорогах Тольятти (37%), Саратова (24%), Оренбурга (23%), Самары, Набережных Челнов, Пензы, Ульяновска, Волгограда, Кирова (по 22%), Ижевска и Махачкалы (по 21%). УАЗ же менее распространён, данную марку предпочитают в среднем 3% российских автолюбителей, исключением стали только жители Ульяновска и Иркутска, где этой машиной пользуются 8% и 5% автовладельцев соответственно.

Средний возраст автомобиля у жителей крупных российских городов — 6,3 года. При этом самые новые автомобили у водителей Казани (4,9 года), Ижевска (5,1), Самары (5,3), Санкт-Петербурга (5,4) и Москвы (5,5), а самые старые — в Новосибирске (7,8), Хабаровске (7,5), Владивостоке (7,4), Барнауле и Новокузнецке (по 7,3).

Средняя мощность автомобиля, которым владеет россиянин, составляет 127 л.с., однако люди в возрасте от 30 до 50 предпочитают машины с двигателем около 133 л.с. Между тем самыми мощными автомобилями владеют жители Владивостока, где средняя мощность составляет 157 л.с., Москвы, Ростова-на-Дону и Хабаровска (по 149 л.с.), а также Иркутска (146 л.с.). Маломощные машины предпочитают в основном в Тольятти (102 л.с.), Набережных Челнах и Уфе (110 л.с.), Пензе (115 л.с.) и Ижевске (116 л.с.).

Исследование показало, что семьи в возрасте от 30 до 50 лет с высоким уровнем дохода и высшим образованием обладают более чем 1 машиной с более высокими качественными характеристиками. Как правило, люди, которые попадают под это описание, очень активны, ценят своё время и не хотят тратить его на долгие формальные процедуры. Недавно СберСтрахование запустило своё собственное ОСАГО, которое предлагает высокий уровень сервиса и надёжность, а значит, компания поможет оперативно решить вопросы, связанные с ДТП. Кроме того, автовладельцев может заинтересовать полис КАСКО с выгодой 30% для водителей, у которых не было убытков по предыдущему полису