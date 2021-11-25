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В Volvo появятся гигантские проекционные дисплеи нового типа

Motor.ru
1 час назад

Венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund вложился в израильский стартап Spectralics, занимающийся оптическими технологиями. Инвестиции позволят Volvo стать первым автопроизводителем, который получит доступ к многослойному тонкому сумматору (MLTC). Разработка обещает устроить революцию в сфере проекционных дисплеев за счет нового принципа вывода изображения, возможности варьировать размер покрываемой поверхности и создания ощущения глубины.

В Volvo растянут дисплей на все лобовое стекло
Фото: © Volvo© Volvo

MLTC представляет собой новый тип оптической пленки, предназначенной для прозрачных поверхностей: она накладывает изображение поверх лобового стекла, а не проецирует, как нынешние HUD-дисплеи. Размер и форма пленки вариативны – ее можно нанести как на лобовое, так и на боковые стекла автомобиля.

MLTC способна покрыть лобовое стекло от стойки до стойки и выводить на него нужную информацию о скорости, навигации и другие данные – к примеру, предупреждать о диких животных на пути. При этом пленка способна создавать ощущение расстояния до виртуальных объектов.

«Мы верим, что у технологии Spectralics есть потенциал стать стандартной для дисплеев нового поколения», – сказал Ли Ма, глава Volvo Cars Tech Fund.

Ранее Volvo заявила, что намерена отказаться от использования натуральной кожи в салонах – но пока это касается только электрокаров. Таким образом шведская компания хочет снизить углеродный след от производства. По плану, к 2025 году в новых Volvo будет 25 процентов материалов, состоящих из переработанного и биологического сырья.

Бортжурнал,Volvo,
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