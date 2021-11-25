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Почему российские водители никогда не перейдут на газовое топливо

Car.ru
1 час назад

Бензин постоянно дорожает и автомобилисты стараются по возможности меньше времени проводить за рулём. Ещё недавно переход на ГБО казался прекрасной альтернативой, но сейчас всё меньше водителей склонны так считать.

Почему водители в России никогда не перейдут на газовое топливо
Фото: Car.ruCar.ru

Пропан действительно более выгодно использовать в качестве альтернативного топлива, но лишь при условии, что он дешевле на 30-50%. Сегодня кубометр пропана стоит 35 рублей, а литр АИ-92 - 45 руб. Если этого недостаточно - есть метан, который стоит 20 рублей за куб. Казалось бы, выгода на лицо, но на самом деле это не совсем так.

За установку ГБО придётся заплатить, и окупит она себя нескоро. Внесённые в конструкцию автомобиля изменения необходимо зарегистрировать. После переоборудования проблемы лишь прибавляются. Баллоны занимают немало места, обслуживание становится дороже и на подземные парковки машины с ГБО не пускают.

Сама идея перевести двигатель на другое топливо, не предусмотренное производителем, звучит сомнительно.

Продать машину с ГБО тоже проблематично, ведь потенциальные покупатели понимают, что перед ними машина с огромным пробегом и одометру они доверять не будут. Поэтому несмотря на явные преимущества ГБО, российские водители вряд ли когда-нибудь массово перейдут на газ.

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