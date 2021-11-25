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Стало известно, когда в России появится новый Range Rover

Wroom.ru
1 час назад

Внедорожник Range Rover пятого поколения начнут продавать на российском рынке весной 2022 года.

Стало известно, когда в России появится новый Range Rover
Фото: WroomWroom

Новый Range Rover был представлен еще в конце октября. И без того немаленький автомобиль стал ещё чуточку крупнее. Длину «Рейнджа» увеличили на пять сантиметров: стандартного внедорожника — до 5,05 метра, растянутого варианта — до 5,25 метра.

Обычный и длиннобазный Range Rover

Дизайн машины выдержан в привычном для марки стиле, но кузов здесь максимально «зализанный», с минимумом выштамповок и стыков. Снаружи новый Range Rover проще всего отличить от предшественника по необычно оформленным задним фонарям.

Wroom

В салоне внедорожника — лаконично оформленная передняя панель с большим экраном медиасистемы в центре. Как и прежде, автомобиль будет выпускаться не только в пятиместном, но и в четырёхместном исполнении — с раздельными креслами второго ряда с индивидуальными регулировками и массажем. Но теперь для длиннобазного «Рейндж Ровера» можно будет заказать и третий ряд сидений.

Wroom

Несмотря на внешнее сходство с машиной прошлого поколения, конструкция внедорожника с заводским индексом L460 полностью другая. Range Rover спроектировали на новой модульной платформе MLA-Flex с продольным расположением силового агрегата, подруливающими задними колёсами, пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами.

Салон Range Rover в семиместном исполнении

Вместо традиционного постоянного полного привода автомобиль получил трансмиссию с муфтой подключения передних колёс. Восьмиступенчатый автомат прежний, осталась у машины и понижающая передача.

Двигатели для нашего рынка уже известны. На «Рейндж Роверы» для России будут ставить рядные шестицилиндровые турбодизели объёмом три литра и мощностью 249 или 350 л. с. А бензиновый мотор теперь позаимствован у BMW: это двигатель V8 4.4 с двойным турбонаддувом, развивающий 530 л. с.

На европейском рынке будут предлагать ещё и подзаряжаемые гибридные версии, но у нас такие машины не появятся

Оснащение машины стало ещё богаче. Вот несколько примеров из списка опций: электропривод открывания и закрывания всех дверей, аудиосистема с 35 динамиками, электропривод откидных столиков на спинках сидений, отделка кресел не только кожей, но и дорогими типами тканей.

Wroom

Цены на новинку пока не объявлены, но машина будет заметно дороже нынешней модели, которая сейчас стоит от 8,1 млн рублей. Например, в Германии новый «Рейндж» предлагается по цене от 121 тысячи евро — на 13 тысяч дороже, чем прежде.

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