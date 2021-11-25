Почему долго прогревается мотор автомобиля

Водители, эксплуатирующие разные автомобили, часто замечают, что на некоторых машинах моторы греются дольше. С чем это связано, рассказал моторист.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов © РИА Новости / Максим Блинов

Основной фактор, влияющий на скорость прогрева двигателя - это его система питания. Если она подразумевает непосредственный впрыск - КПД такого двигателя будет выше, следовательно, больше тепловой энергии преобразуется в механическую и меньше уйдёт как потеря в систему охлаждения.

Если нагрузка на силовую установку минимальна - она может работать на обеднённой смеси топлива. В таком случае прогрев тоже будет дольше обычного.

Непосредственный впрыск и обеднённая смесь в комплексе гарантируют очень долгий прогрев, что не всегда удобно для владельца, тем более в условиях суровой русской зимы. Но если мотор не прогрет - он не сможет работать с той эффективностью, которую изначально рассчитывал производитель. Следовательно, будет повышенный расход топлива и износ его узлов и агрегатов.