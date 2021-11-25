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Suzuki показала новый SX4 S-Cross: масштабный рестайлинг и богатые версии

Российская Газета
1 час назад

Компания Suzuki после череды тизеров провела презентацию обновлённого Suzuki S-Cross второго поколения, который на некоторых рынках, в том числе на российском, продаётся под названием SX4.

Масштабный рестайлинг: Suzuki показала новый SX4 S-Cross
Фото: SuzukiSuzuki

Платформа кроссовера осталась прежней, но японцы провели серьёзную работу над рестайлингом внешности и салона, а также над опциональным оснащением модели.

Suzuki
Suzuki

Внешность кроссовера была рассекречена чуть больше недели назад: кто-то неосмотрительно перевозил машину на автовозе без полога, поэтому рестайлинг стал достоянием общественности раньше, чем планировали в Suzuki. Объём проделанной работы впечатляет: передняя часть и "корма" - полностью новые, от прежнего SX4 S-Cross остались лишь двери.

Suzuki

В салоне масштаб изменений меньше: сохранились старомодное рулевое колесо и приборная панель с аналоговыми шкалами с экраном между ними. Перекомпонована центральная консоль, в которую теперь не встроен дисплей мультимедиа - его сделали "парящим". Блок управления климат-контролем оставили без изменений. Слегка подкорректировали отделку торпедо, сделав её более фактурной с имитацией простроченной кожи.

S-Cross оснащается 129-сильным турбированным двигателем 1.4 MultiJet, который имеет электрического помощника - 48-вольтный стартер-генератор. Мотор может работать в паре с "механикой" и 6-ступенчатым "автоматом". Кроссовер по-прежнему будет доступен в версиях с передним и полным приводом AllGrip.

В зависимости от рынка Suzuki S-Cross будет предлагаться в разном количестве комплектаций. Стандартная версия оснащена уже неплохо: есть 7-дюймовая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодные фары и фонари, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга "мёртвых" зон.

Новый SX4 S-Cross будет производиться на заводе Suzuki в Эстергоме, Венгрия, где также выпускается Suzuki Vitara.

Продажи кроссовера в Европе начнутся в декабре. Известны цены для некоторых рынков, так, в Великобритании Suzuki SX4 S-Cross будет стоить от 25 тысяч фунтов стерлингов.

В России дореформенную версию Suzuki SX4 можно купить начиная от 1 749 000 рублей.

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