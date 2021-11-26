Cadillac готовит электрокар Lyriq к производству весной 2022 года

Электрический кросс Cadillac Lyriq начали готовить к серийному производству. Транспортные средства испытывают во время движения по дорогам в разных эксплуатационных условиях.

Фото: Cadillac Cadillac

По заявлению представителей развивающейся фирмы, для электрической модели создали специальный интересный маршрут, который предполагает езду по скоростным автотрассам, улицам города, а также сельской местности. Руководители Cadillac отмечают, что испытание Lyriq завершено на восемьдесят процентов.

Развесовка по осям авто составляет 50/50. Автомобиль похвастается наличием многорычажной подвеской в задней и передней части, а также низким центром тяжести. Для модели предусмотрели «исключительную» жёсткость кузова на кручение. Команда смогла получить высокую эффективных систем рулевого управления, а также подвески.

В Lyriq используется модульная электромобильная платформа Ultium. Межосевое расстояние современного паркетника достигает 3094 мм. Авто получило следующие габариты: в длину – 4997 мм, в ширину – 1978 мм, в высоту – 1624 мм. Значение снаряжённой массы для базовой комплектации составляет 2546 кг.

Согласно имеющимся планам, выпуск Lyriq начнётся весной будущего года. Электрокары будут выпускать в стенах автозавода GM на территории Спринг-Хилла штата Теннесси. В первую очередь начнут производить авто, входящие в приветственную серию.