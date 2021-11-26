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Cadillac готовит Lyriq к производству: большая часть испытаний уже позади

Car.ruиещё 2
1 час назад

Электрический кросс Cadillac Lyriq начали готовить к серийному производству. Транспортные средства испытывают во время движения по дорогам в разных эксплуатационных условиях.

Cadillac готовит электрокар Lyriq к производству весной 2022 года
Фото: Cadillac Cadillac

По заявлению представителей развивающейся фирмы, для электрической модели создали специальный интересный маршрут, который предполагает езду по скоростным автотрассам, улицам города, а также сельской местности. Руководители Cadillac отмечают, что испытание Lyriq завершено на восемьдесят процентов.

Развесовка по осям авто составляет 50/50. Автомобиль похвастается наличием многорычажной подвеской в задней и передней части, а также низким центром тяжести. Для модели предусмотрели «исключительную» жёсткость кузова на кручение. Команда смогла получить высокую эффективных систем рулевого управления, а также подвески.

В Lyriq используется модульная электромобильная платформа Ultium. Межосевое расстояние современного паркетника достигает 3094 мм. Авто получило следующие габариты: в длину – 4997 мм, в ширину – 1978 мм, в высоту – 1624 мм. Значение снаряжённой массы для базовой комплектации составляет 2546 кг.

Согласно имеющимся планам, выпуск Lyriq начнётся весной будущего года. Электрокары будут выпускать в стенах автозавода GM на территории Спринг-Хилла штата Теннесси. В первую очередь начнут производить авто, входящие в приветственную серию.

Модели оснащаются задним приводом, комплексом современных технологий и тяговым АКБ на 100,4 кВт*ч. Cadillac Lyriq на одном заряде может преодолеть 483 км по циклу EPA. Мотор генерирует 346 «лошадей» (440 Нм). Стоимость новой версии в Китае достигает 439 700 юаней (5 110 000 руб.).

Бортжурнал,Cadillac,
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