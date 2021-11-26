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Самые ненадежные автомобили: лидер антирейтинга удивил

Российская Газета
1 час назад

Британское издание What car? составил свежий рейтинг надежности автомобилей, который охватывает машины возрастом до пяти лет. Список составлен на основе опроса 16 тысяч автовладельцев - журнал спрашивал модель их авто, год выпуска и какие серьезные неисправности возникли за последний год.

Самые ненадежные автомобили: лидер антирейтинга удивил
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Поломки при сборе данных для рейтинга классифицированы по 15 пунктам - это кузов, двигатель, тормоза, сцепление и коробка передач, электрика двигателя, топливная система, медиасистема и навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор, выхлопная система, не относящаяся к двигателю электрика и другое.

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Учитывалась также стоимость и срок ремонта - самые серьезные неисправности выводят автомобиль из эксплуатации не менее, чем на неделю, и влекут за собой ремонт стоимостью более 1500 фунтов стерлингов (150 тысяч рублей). По сложной формуле в процентах высчитан индекс надежности - чем он выше, тем меньше проблем владельцу доставляет автомобиль.

В итоге What Car? собрал информацию по 178 моделям от 30 брендов в возрасте до пяти лет. Из общего списка выделен топ-25 наименее надежных авто. Для нас из него интересны несколько моделей, которые официально продаются или продавались в России и при этом пользуются популярностью.

Так, в топ-25 самых проблемных авто оказались кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения, Opel Mokka первого, Nissan Juke первого, Peugeot 2008 первого, Nissan X-Trail третьего, малолитражка Ford Fiesta шестой генерации, седан Audi A6 современного и прошлого поколений, люкс-кроссоверы Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, а также представительский внедорожник Range Rover предыдущей генерации.

Opel Mokka первой генерации имеет индекс надежности 87,3%. Владельцы таких машин часто жалуются на неисправности кондиционера и спутниковой навигации.

Средний индекс надежности популярного в России Nissan Qashqai - 86,6%. Дизельные версии модели ломаются чаще бензиновых, к проблемным местам отнесены аккумулятор и кузов.

Встречающийся на вторичном рынке в РФ Nissan Juke отметился не слишком надежными бензиновым мотором, подвеской, аккумулятором и кузовом. Индекс безотказности кроссовера - 83,8%.

Надежность французского Peugeot 2008 оценена в 81,8%. Поломки у этой машины в основном связаны с подвеской и тормозами.

У некогда популярной Ford Fiesta рейтинг надежности - 74,6%. Основные проблемы доставляют двигатель и подвеска.

Современный Audi A6 огорчает своих обладателей многочисленными поломками электрических систем и навигатора, а также повышенным износом кузова. Рейтинг надежности машины - 85,3%.

Надежность Range Rover Evoque оценена в 82,6%. У этой машины слабое звено - это электрика. Бывают также проблемы с коррозийной стойкостью кузова.

Audi A6 предыдущего поколения имеет индекс надежности 82,1%. В каких зонах поломки для этой машины типичны - не уточняется.

Владельцы Land Rover Discovery Sport жалуются на неисправности во всех зонах, кроме рулевого управления. Индекс - 82,1%.

Абсолютным лидером же антирейтинга What Car? назвал Nissan X-Trail, индекс надежности - лишь 59,7%. Почти половина владельцев таких авто в возрасте до пяти лет сталкивались с серьезными проблемами, причем их спектр настолько разнообразен, что к местам потенциальной неисправности отнесли все выделенные журналом зоны, кроме медиасистемы и навигатора. Чаще всего обладатели X-Trail спустя несколько лет эксплуатации жалуются на проблемы электрики двигателя, тормозов и отделки салона.

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