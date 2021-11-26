Обновлённый Subaru Forester для России лишили базовой версии

Компания Subaru объявила рублёвые цены на обновлённый кроссовер Forester. Автомобили появятся у дилеров до конца года.

Фото: Subaru Subaru

Японцы представили рестайлинговый Subaru Forester летом этого года. У машины изменился дизайн передней части (кроссовер образца 2021 года проще всего узнать по новым фарам), а в салоне появилась модернизированная медиасистема. Также инженеры усовершенствовали системы предотвращения столкновений и удержания в полосе.

Оформление интерьера не изменилось

Единственное новшество по технической части — перенастроенные подвески: машина должна стать чуть комфортнее. Силовые агрегаты для российского рынка остались прежними: на «Форестер» продолжат ставить бензиновые моторы 2.0 (150 л. с.) и 2.5 (185 л. с.) в сочетании с вариатором. Привод — только полный.

Дизайн задней части автомобиля — такой же, как до рестайлинга

Вместе с рестайлингом кроссовер лишился базовой комплектации Standart за 2 609 000 рублей. Теперь начальной будет версия Comfort, её цена — 2 909 000 рублей, на 180 тысяч дороже, чем до обновления.

В оснащении такой машины есть комбинированная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, электрорегулировки водительского кресла, бесключевой доступ, камера заднего вида, электропривод двери багажника и другие опции.

Более мощный Subaru Forester 2.5 будет стоить от 3 470 000 рублей. Для него стартовой останется комплектация Elegance+ с кожаным салоном, камерой спереди, адаптивным круиз-контролем и системами помощи водителю.

Так выглядит дорестайлинговый «Форестер»