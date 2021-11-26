Какие китайские кроссоверы лучше не покупать на вторичном рынке

Подержанные кроссоверы из Китая можно разделить на несколько групп по недостаткам. При покупке это позволяет сориентироваться среди множества автомобилей. Эксперты назвали некоторые модели китайских кроссоверов, которые лучше не покупать на вторичном рынке.
Ряд китайских моделей разошелся в России очень маленьким тиражом в несколько сотен машин. А сведений об их эксплуатационных особенностях крайне мало. Поэтому ситуация с типичными поломками и болезнями таких авто неясна. Примеры:
Схожие трудности с моделями, которые совсем недавно появились на рынке – о них почти нет отзывов, пишет "За рулем". Например:
Существует распространенное мнение, что кузова абсолютно всех китайских машин быстро гниют, однако оно часто ошибочное. Исследования показывают, что проблемы с коррозией действительно есть, но не у всех. При этом некоторые модели практически с гарантией заржавеют за 3–4 года:
Мелкие поломки неизбежны у всех, однако их количество может меняться в зависимости от модели и доходить порой до нескольких десятков в год. К этой категории вместе с нестабильным качеством сборки относятся: