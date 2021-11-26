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Китайские кроссоверы с пробегом: модели, которые лучше не покупать

Профиль
29 минут назад

Подержанные кроссоверы из Китая можно разделить на несколько групп по недостаткам. При покупке это позволяет сориентироваться среди множества автомобилей. Эксперты назвали некоторые модели китайских кроссоверов, которые лучше не покупать на вторичном рынке.

Какие китайские кроссоверы лучше не покупать на вторичном рынке
Фото: ПрофильПрофиль

Первая группа: малоизвестные

Ряд китайских моделей разошелся в России очень маленьким тиражом в несколько сотен машин. А сведений об их эксплуатационных особенностях крайне мало. Поэтому ситуация с типичными поломками и болезнями таких авто неясна. Примеры:

  • Brilliance V3;
  • Foton Sauvana; Haima 7;
  • Hawtai Boliger;
  • Haval H2.

Схожие трудности с моделями, которые совсем недавно появились на рынке – о них почти нет отзывов, пишет "За рулем". Например:

  • FAW Besturn X80;
  • Chery Tiggo 3;
  • DongFeng AX7;
  • JAC S5.

Вторая группа: ржавеющие

Существует распространенное мнение, что кузова абсолютно всех китайских машин быстро гниют, однако оно часто ошибочное. Исследования показывают, что проблемы с коррозией действительно есть, но не у всех. При этом некоторые модели практически с гарантией заржавеют за 3–4 года:

  • Brilliance V5;
  • Chery Tiggo T11;
  • Geely Emgrand X7;
  • Zotye T600;
  • Lifan X50 и X60.

Третья группа: сыпучие

Мелкие поломки неизбежны у всех, однако их количество может меняться в зависимости от модели и доходить порой до нескольких десятков в год. К этой категории вместе с нестабильным качеством сборки относятся:

  • Lifan X50;
  • Chery Tiggo T11;
  • Zotye T600.
Бортжурнал,Brilliance,Lifan,FAW,За рулем,
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