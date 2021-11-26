Блогеры протестировали электрические BMW iX

Ярко-вишневые кроссоверы с выразительной внешностью и интересными опциями раздали на три дня автоблогерам для тест-драйва. Какие впечатления от новой модели и кто может стать ей конкурентом?
Электромобили нужно было забрать в одном из столичных автосалонов. BMW заявляет запас хода 600 километров. Популярный автоблогер Эрик Давидыч, владелец SmotraTV, опробовал ее на дальность поездки без подзарядки. Волоколамск и обратно. BMW IX справилась блестяще, говорит Давидыч:
«Машина имеет право на жизнь, и в моем тесте она это доказала. Всем электрическим машинам, которые я тестировал, я ставил задачу дохать до Волоколамска в моем режиме и вернуться назад. Ни Porsche, ни Tesla, никто этого не смог, а BMW смогла, и поэтому в конце теста я ее купил, и теперь в апреле я ее жду. Машина очень понравилась, я считаю, что BMW абсолютно точно настроились забрать огромное количество клиентов у Mercedes, потому что добавили огромное количество лакшери».
Вес электромобиля — 2,5 тонны, разгоняется до сотни за 4,6 секунды. Ограничитель — 200 километров в час. 523 лошадиные силы, два электромотора.
Электромобиль оснащен камерами и позволяет не использовать видеорегистратор. В минималистичном салоне хрустальные кнопки, дисплеи с высоким разрешением, аудиосистема Bowers & Wilkins с динамиками в подголовниках, инфракрасные обогреватели и еще много чего.
Капот не открыть. Это сервисная функция, открывается он только на станции техобслуживания.
Вот что рассказал Business FM о тест-драйве основатель YouTube-канала Wylsacom блогер Валентин Петухов:
«Есть некое ощущение, что едешь на BMW, потому что акцент все-таки сделан на заднюю ось, и машина, несмотря на то что она плавная и очень приятная, комфортная, если нужно, позволяет ехать быстро и делает это, как BMW. Во всем остальном на самом деле только положительные эмоции — большая батарейка, достаточно приличный запас хода. Автомобиль все больше становится гаджетом, и производитель всеми моментами намекает, что не надо залезать под капот, этим должны заниматься специально обученные люди, и ваша задача — пользоваться устройством. Я думаю, что с ценником в районе 10 миллионов рублей на нашем рынке это, возможно, будет весьма конкурентоспособный автомобиль. С учетом, что он здесь продаваться будет официально, с поддержкой, с гарантией, со всеми приятными моментами».
Автоэксперт Артем Бобцов считает, что BMW встал в линейку других электрокаров, ничем особо не выделяясь. Опции, которые есть у IX, уже есть у Jaguar и Mercedes. Владельцы последних могут попробовать новинку баварского завода, полагает Бобцов:
— Это есть у электрического Jaguar уже несколько лет, это есть у электрических Mercedes уже тоже два года. Tesla Model X — это вообще машина, которой шесть лет и которая технологически до сих пор где-то впереди, в отличие от премиальных электрических кроссоверов из Германии. Это просто еще один электрический кроссовер.
— Много ли, на ваш взгляд, найдется тех, кто захочет перейти со своей Tesla на такое авто?
— Tesla — это что-то вроде iPhone, только еще хуже. Лояльность 100-процентная. На автомобиль BMW владельцы Tesla точно не пересядут, но владельцы электрических Mercedes и Jaguar, вполне возможно, захотят попробовать что-то свеженькое. Все-таки электрокары, несмотря на то, что это прорывные, динамичные, интересные в управлении автомобили, в силу самой технологии очень одинаковые. Все, чем они могут выделяться, — дизайном и ценой.
Цена новой BMW iX, заявленная сейчас в районе 10 млн рублей, может вырасти еще на 1,5 млн, если российское правительство не продлит льготный период таможенных платежей на ввоз электромобилей. На отечественном рынке машина появится в марте следующего года.