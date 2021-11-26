Блогеры протестировали электрические BMW iX

«Есть некое ощущение, что едешь на BMW, потому что акцент все-таки сделан на заднюю ось, и машина, несмотря на то что она плавная и очень приятная, комфортная, если нужно, позволяет ехать быстро и делает это, как BMW. Во всем остальном на самом деле только положительные эмоции — большая батарейка, достаточно приличный запас хода. Автомобиль все больше становится гаджетом, и производитель всеми моментами намекает, что не надо залезать под капот, этим должны заниматься специально обученные люди, и ваша задача — пользоваться устройством. Я думаю, что с ценником в районе 10 миллионов рублей на нашем рынке это, возможно, будет весьма конкурентоспособный автомобиль. С учетом, что он здесь продаваться будет официально, с поддержкой, с гарантией, со всеми приятными моментами».