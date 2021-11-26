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Renault показала «парящий» автомобиль

Газета.Ru
1 час назад

Компания Renault представила летающий шоукар Air4. Он был разработан с центром моушн-дизайна TheArsenale в честь 60-летнего юбилея модели Renault 4L.

Renault показала «парящий» автомобиль
Фото: Mathieu CESAR/TheArsenale/RenaultMathieu CESAR/TheArsenale/Renault

У Air4 вместо колес в каждом углу кузова находятся двухлопастные винты. Чтобы попасть в кабину, которая расположена в центре рамы, водителю нужно поднять переднюю часть корпуса, стилизованную под старую модель Renault.

Mathieu CESAR/TheArsenale/Renault

«Парящий» концепт-кар, как его назвали в Renault, питается от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 22 тыс. мА·ч, вырабатывающих общую мощность 90 тыс. мА·ч. Максимальная горизонтальная скорость автомобиля составляет 26 м/с, наклон во время полета равен 45°, максимальный наклон – 70°.

Air4 способен подниматься на высоту до 700 м. Скорость взлета может достигать 14 м/с, однако она ограничена на отметке 4 м/с по соображениям безопасности, а скорость посадки составляет 3 м/с. Изменяемая тяга модели равна 380 кг (95 кг на каждый винт).

Mathieu CESAR/TheArsenale/Renault

Шоукар будет выставлен в центре Парижа в «Ателье Renault» на Елисейских полях вместе с другими историческими версиями Renault 4 до конца года. В будущем году Air4 покажут в Майами, Нью-Йорке и Макао.

Бортжурнал,Renault,
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