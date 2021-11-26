Какую ошибку совершают почти все при запуске авто зимой

Современный автомобиль зимой не нужно специально прогревать, перед тем как начать движение. При этом включать зажигание и сразу набирать обороты тоже не следует.

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Популярное представление о необходимости прогрева автомобиля после его запуска в холодное время – миф. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит", – сказал он.

По его словам, двигатель прогревается только во время движения, а утверждения о том, что холодное масло не имеет рабочих свойств, является мифом. В первые две–три минуты после включения зажигания не следует набирать высокие обороты. Движение в спокойном режиме позволит двигателю эффективнее набрать подходящую температуру и быстрее прогреть салон, передает в пятницу, 26 ноября, радио Sputnik слова эксперта.

Прогрев на месте сжигает топливо и лишний раз выбрасывает в атмосферу вредные вещества, подчеркивает Антон Шапарин. Кроме того, этот способ не экономит время и создает шум под окнами домов.