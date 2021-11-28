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Гиперкар Bugatti поставил новый рекорд скорости для серийных автомобилей

Car.ru
30 минут назад

Производитель Bugatti рассказал, как Chiron Super Sport 300+ удается разогнаться до 489,14 км/ч.

Гиперкар Bugatti поставил рекорд скорости для серийных автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru

Конечно, стандартная модификация автомобиля и так была самой мощной версией среди ранее представленных автомобилей марки. Производитель смог доработать ее, сделав еще более динамичной. В результате доработок мощность мотора составила 1587 лошадиных сил. Вместе с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Выпуск такой мощной модификации Bugatti будет лимитированным. Дорабатывать гиперкар производитель готов по индивидуальным заявкам. Точная стоимость комплекта доработок не озвучивается. В рамках выполненных работ изменили обвес автомобиля, сделав его более легким, но сохранив при этом аэродинамические параметры.

Bugatti потратил много времени на создание улучшенной версии транспортного средства, неоднократно дорабатывая мотор и проводя необходимые тестовые испытания, которые позволили добиться идеальной мощности и отдачи силового агрегата.

Бортжурнал,Bugatti,
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