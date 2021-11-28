Гиперкар Bugatti поставил рекорд скорости для серийных автомобилей

Производитель Bugatti рассказал, как Chiron Super Sport 300+ удается разогнаться до 489,14 км/ч.

Фото: Car.ru Car.ru

Конечно, стандартная модификация автомобиля и так была самой мощной версией среди ранее представленных автомобилей марки. Производитель смог доработать ее, сделав еще более динамичной. В результате доработок мощность мотора составила 1587 лошадиных сил. Вместе с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Выпуск такой мощной модификации Bugatti будет лимитированным. Дорабатывать гиперкар производитель готов по индивидуальным заявкам. Точная стоимость комплекта доработок не озвучивается. В рамках выполненных работ изменили обвес автомобиля, сделав его более легким, но сохранив при этом аэродинамические параметры.