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Составлен ТОП-5 главных мировых автоновинок предстоящей зимы

Car.ru
1 час назад

В ближайшее время мировые производители планируют представить очередные новинки.

ТОП-5 главных мировых автоновинок предстоящей зимы
Фото: Car.ruCar.ru

Электрический пикап Chevrolet Silverado станет первой новинкой зимы 2021-2022 года. Торжественная презентация состоится 5 января следующего года. В феврале 2022 года покажут обновленный корейский электрокар Hyundai Ioniq 6, который нацелен на молодую аудиторию покупателей.

Немецкий производитель 3 января следующего года представит концепт Mercedes Vision EQXX, который будет свидетельствовать о появление новой линейки электрифицированных автомобилей. «Заряженный» пикап Ranger Raptor станет еще одной зимней моделью. Автомобиль оснащен 2,7 литровым 330 сильным агрегатом. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач и полный привод.

Новое поколения Suzuki Alto ожидает большое количество преданных поклонников марки. Впервые модель появилась в 1979 году, поэтому обновленное поколение свидетельствует только о том, что производитель совершенствует выпускаемые автомобили, делая их конкурентоспособными.

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