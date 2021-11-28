ТОП-5 главных мировых автоновинок предстоящей зимы

В ближайшее время мировые производители планируют представить очередные новинки.

Фото: Car.ru Car.ru

Электрический пикап Chevrolet Silverado станет первой новинкой зимы 2021-2022 года. Торжественная презентация состоится 5 января следующего года. В феврале 2022 года покажут обновленный корейский электрокар Hyundai Ioniq 6, который нацелен на молодую аудиторию покупателей.

Немецкий производитель 3 января следующего года представит концепт Mercedes Vision EQXX, который будет свидетельствовать о появление новой линейки электрифицированных автомобилей. «Заряженный» пикап Ranger Raptor станет еще одной зимней моделью. Автомобиль оснащен 2,7 литровым 330 сильным агрегатом. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач и полный привод.