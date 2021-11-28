Автоэксперт предсказал появление электромобилей Xiaomi в России

В последние несколько недель в сети активно обсуждаются планы Xiaomi по выпуску собственных электромобилей. Но стоит ли ожидать их появление в России?

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Ответить на этот вопрос взялся наш коллега журналист Дмитрий Баринов, опубликовавший пост в Telegram-канале «Автотелеграм». В нём он заявил, что не исключает появления электромобилей компании в нашей стране.

К 2025 доля китайцев на нашем рынке наверняка превысит 30%. Новые агрессоры потеснят всех — и европейцев, и японцев. И, разумеется, корейцев, уже не способных в большинстве сегментов предлагать покупателям модели по привлекательным ценам. Дмитрий Баринов

Отметим, что учитывая планы Xiaomi по старту выпуска первых авто в 2024 году, слова Баринова звучат вполне логично. Особенно на фоне особой любви компании к российскому рынку.