Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Автоэксперт предсказал появление электромобилей Xiaomi в России

Ferra.ru
3 часа назад

В последние несколько недель в сети активно обсуждаются планы Xiaomi по выпуску собственных электромобилей. Но стоит ли ожидать их появление в России?

Автоэксперт предсказал появление электромобилей Xiaomi в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ответить на этот вопрос взялся наш коллега журналист Дмитрий Баринов, опубликовавший пост в Telegram-канале «Автотелеграм». В нём он заявил, что не исключает появления электромобилей компании в нашей стране.

К 2025 доля китайцев на нашем рынке наверняка превысит 30%. Новые агрессоры потеснят всех — и европейцев, и японцев. И, разумеется, корейцев, уже не способных в большинстве сегментов предлагать покупателям модели по привлекательным ценам. Дмитрий Баринов

Отметим, что учитывая планы Xiaomi по старту выпуска первых авто в 2024 году, слова Баринова звучат вполне логично. Особенно на фоне особой любви компании к российскому рынку.

Напомним, что ранее Reuters также заявляла, что свои автомобили в 2024 году начнёт выпускать и Apple. Правда, популярный аналитик Минг-Чи Куо больше склоняется к периоду с 2025 по 2027 года.

Бортжурнал,Дмитрий Баринов,Apple,Reuters,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители