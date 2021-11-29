Самые ненадежные: какие машины ломаются у британцев

На фоне повышения спроса на подержанные автомобили британское издание What Car? сформировало рейтинг наименее надежных машин. По результатам опроса автовладельцев аутсайдером стал Nissan X-Trail. Претензии у британских автовладельцев есть к автомобилям Land Rover, Porsche и Volkswagen. К снижению надежности машин ведет стремление концернов к удешевлению даже дорогих моделей, считают эксперты.

Фото: Nissan Nissan

Самый низкую оценку (59,7%) по качеству участники опроса журнала What Car? в 2021 году поставили кроссоверу Nissan X-Trail третьего поколения (выпускается с 2014 года). В случае с этим автомобилем претензии со стороны британцев в основном касаются электрооборудования (в том числе системы управления двигателем), тормозов и элементов внутренней отделки.

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На возникшие за последний год неисправности пожаловались 39% владельцев таких автомобилей. При этом около 65% сломанных машин удалось починить в течение недели, на 24% ремонт затянулся на большие сроки, сообщается в отчете издания.

На втором месте по ненадежности (c результатом 72,1%) оказался Land Rover Discovery последнего поколения – в целом количество поломок у него оказалось на уровне других машин британской марки (с ними за последний год столкнулись 38% владельцев), однако его подвело то обстоятельство, что в 36% случаев при неисправности автомобиль не мог продолжать движение, а в 42% случаев ремонт затягивался более чем на неделю.

Третья позиция – за спортивным купе Porsche 718 Cayman (73,5%) – более половины этих автомобилей за последний год вышли из строя. Больше всего проблем было выявлено с подвеской, коробкой передач и деталями кузова.

В первую десятку антирейтинга надежности по версии британских автовладельцев вошли также минивэн Volkswagen Touran, хетчбэк Ford Fiesta нового поколения, прошлые поколения кроссоверов Audi Q5 и Range Rover Evoque, а также новый хетчбэк Volkswagen Polo, «паркетники» Jaguar E-Pace и Range Rover.

В число 25 наименее надежных также попали кроссоверы, популярные на российском рынке: Peugeot 2008 и 3008, Nissan Juke первого поколения, Nissan Qashqai и Opel Mokka.

Свой ежегодный рейтинг журнал What Car? формирует на основе подробного опроса 16 тыс. автовладельцев, которым предлагается рассказать о проблемах, которые возникали в их автомобиле за последний год. Автовладельцы указывают, к какой именно детали или системе были претензии.

Также в этом рейтинге оценивается оперативность устранения неполадок со стороны сервисов и тот факт, — пришлось ли автомобилисту ремонтировать машину за свой счет либо она была починена по гарантии.

В результате формируется сводный лист, где уровень надежности номинируется в процентах.

Несмотря на то, что опрос проведен в Великобритании, его результаты во многом коррелируют и с российскими реалиями, что подтверждают в сервисах.

«Проблемные места, к примеру, у кроссовера Nissan X-Trail – это задние тормоза. Из-за особенностей конструкции в них затягивается грязь и реагенты, поэтому тормозные колодки и диски быстро ржавеют, — говорит «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин, — А вот вариаторы у Nissan достаточно надежные, крепкие».

Владельцам Land Rover, особенно дизельных, следует особенно тщательно следить за топливной системой, советует мастер. Несмотря на рекомендации менять топливный фильтр при каждом втором техобслуживании, лучше делать это во время каждого ТО, отмечает специалист.

Снижение качества автомобилей связано со стремлением автопроизводителей форсированными темпами обновлять модельный ряд, а также с сокращением себестоимости, даже в случае дорогих моделей, считают эксперты. При этом дорогие машины, которые аккумулируют все достижения прогресса, ломаются чаще более доступных.

«За время, пока та или иная машина выпускается, раньше удавалось избавиться от каких-то детских болезней, модель оттачивалась.

Поскольку теперь срок производства машины заметно сократился, зачастую сделать это не получается, — объясняет «Газете.Ru» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, — Кроме того, в погоне за снижением себестоимости производство комплектующих отдают компаниям, которые предложат более выгодную цену, зачастую в ущерб качеству».