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АвтоВАЗ ответил, сколько бензина должен заливать в новую Lada дилер

Motor.ruиещё 5
4 часа назад

Представитель АвтоВАЗа ответил порталу «Лада.Онлайн», сколько бензина должен заливать в новый автомобиль Lada официальный дилер. В рамках предпродажной подготовки в бак заливается около двух литров топлива, то есть минимальное количество горючего при выдаче из автосалона — нормальное явление. На АвтоВАЗе считают, что имеющихся двух литров бензина должно хватить, чтобы владелец доехал до ближайшей заправки.

Сколько бензина дилер должен заливать в новую Lada
Фото: © Lada© Lada

Самая «прожорливая» модель Lada — трёхдверная Niva Legend Bronto — расходует 12 литров бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Следовательно, даже на таком внедорожнике покупатель сможет искать заправку в радиусе 17 километров, а на более экономичных моделях первая АЗС может располагаться ещё дальше.

Щедрыми нормативы предпродажной подготовки АвтоВАЗа не назвать, тем более в реалиях, когда официальные дилеры не стесняются оценивать примитивные опции в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Вместе с фактическими ценами в автосалонах растут рекомендованные розничные цены — инсайдеры утверждают, что с 1 декабря АвтоВАЗ перепишет прайс-листы на все автомобили в седьмой раз за год, а значит даже самые бюджетные модели прибавят в цене за 12 месяцев по меньшей мере 15 процентов.

Бортжурнал,Lada,Автоваз,
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