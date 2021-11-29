Сколько бензина дилер должен заливать в новую Lada

Представитель АвтоВАЗа ответил порталу «Лада.Онлайн», сколько бензина должен заливать в новый автомобиль Lada официальный дилер. В рамках предпродажной подготовки в бак заливается около двух литров топлива, то есть минимальное количество горючего при выдаче из автосалона — нормальное явление. На АвтоВАЗе считают, что имеющихся двух литров бензина должно хватить, чтобы владелец доехал до ближайшей заправки.

Фото: © Lada © Lada

Самая «прожорливая» модель Lada — трёхдверная Niva Legend Bronto — расходует 12 литров бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Следовательно, даже на таком внедорожнике покупатель сможет искать заправку в радиусе 17 километров, а на более экономичных моделях первая АЗС может располагаться ещё дальше.

Щедрыми нормативы предпродажной подготовки АвтоВАЗа не назвать, тем более в реалиях, когда официальные дилеры не стесняются оценивать примитивные опции в десятки, а то и сотни тысяч рублей.