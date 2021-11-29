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В шорт-лист попали семь моделей, шесть из которых электрические

Motor.ruиещё 2
2 часа назад

О том, что эпоха машин с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу, свидетельствуют результаты голосования в рамках конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year-2022). Экспертное жюри определило финалистов престижной международной премии: в шорт-лист попали семь моделей, шесть из которых — это электромобили, и лишь одна представлена на рынке с традиционными моторами на ископаемом топливе. Четыре из семи финалистов — модели европейских марок, две — корейские и одна американская.

Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
Фото:  © Hyundai © Hyundai

Согласно списку на сайте конкурса, в финал вышли Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Единственный не электрический автомобиль среди них — это Peugeot 308, который сменил поколение в марте этого года и продается с гибридными силовыми установками, в том числе и с функцией подзарядки.

Что же касается Kia EV6 и соплатформенного Hyundai Ioniq 5, спортивного Ford Mustang Mach-E, а также Skoda Enyaq iV, Cupra Born и Renault Megane E-Tech, то это все полноценные электрокары. Ни один из них не представлен на российском рынке, однако Kia и Hyundai уже подтвердили планы относительно появления EV6 и Ioniq 5 в стране.

Kia EV6
Peugeot 308
Renault Megane E-Tech
Cupra Born
Hyundai Ioniq 5
Ford Mustang Mach-E
Skoda Enyaq iV

Лучшего из лучших определит экспертное жюри, в состав которого входят 60 автомобильных журналистов. Победителя объявят 28 февраля 2022 года.

В прошлом году победителем стал компактный хэтчбек Toyota Yaris, заработавший 266 баллов. Он обогнал Fiat 500 (240 баллов) и Cupra Formentor (239 баллов).

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