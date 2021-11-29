Кому положено бесплатное обучение в автошколе?

Мало кто знает, что водительские права получить можно совершенно бесплатно.

Конечно есть ограничения и воспользоваться специальным предложением могут не все. Например, получить водительские права могут женщины, которые находятся в декрете . Главное, чтобы в месте, в котором они проживают, требовались водители. Для девушек в декрете подходят две программы: это программа повышения квалификации, а также переобучение другой профессии. Если про вторую уже проговорили и выяснили, что для этого необходимо узнать о вакансиях, то для того чтобы обучиться вождению под предлогом повышения квалификации, нужно заполнить заявку на сайте «Труд всем», собрать необходимые документы и из предложенного списка выбрать автошколу на своё усмотрение.

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Категория безработных . Тем, у кого нет официальной работы, также можно рассчитывать на бесплатное обучение в автошколе. Но всё не так просто, как кажется. В первую очередь необходимо встать на учёт по безработице и в случае, если вдруг в месте вашего проживания будут требоваться водители, то вас отправят на обучение за счёт государства. Такое происходит очень редко, но всё-таки происходит.

Программы для призывников . Вот в данном случае всё намного проще. Любой молодой человек, который ещё не отслужил в армии, но собирается, может изъявить желание пойти служить военным автомобилистом. Там же ему на руки должны выдать направление на обучение в одной из автошкол. Однако рассчитывать можно только права категорий «С» и «D». Если хочется получить права по категории «В», тогда поищите в какой из автошкол делают хорошую скидку призывникам.

Бесплатные права для учащихся колледжей. Студенты-автомеханики или автослесари очень часто учатся водить в рамках учебного процесса. Сначала они учат длительное время теорию, а уже на последнем курсе начинают сдавать экзамены в ГИБДД.

Водительские права и материнский капитал . Оказывается, что если вдруг мать не потратила материнский капитал и имеет на него права, то может распорядиться им следующим образом. Она может часть потратить на водительские права своего старшего ребёнка, но при условии, что младшему исполнилось уже три года. Главное тут правильно выбрать автошколу, у учреждения должна быть лицензия на образовательную деятельность.