Средний размер автокредита установил новый рекорд

В октябре 2021 года средний размер выданных кредитов на покупку новых и б/у автомобилей обновил рекорд, достигнув 1,22 млн руб. Это на 0,2% больше, чем было зафиксировано в сентябре этого года, и на 40% больше, чем в октябре прошлого (0,87 млн руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Руслан Кривобок/РИА «Новости» Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В Москве средний чек кредита на покупку автомобиля достиг 1,83 млн руб. — это максимальные средний размер среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования. Следом идут Московская область (1,53 млн руб.), Санкт-Петербург (1,44 млн руб.), Ленинградская область (1,32 млн руб.) и Краснодарский край (1,3 млн руб.).

Динамика среднего чека выданных автокредитов оказалась выше всего в Тульской и Омской области, Республике Татарстан, а также в Нижегородской и Саратовской области (прибавка составила от 3,1% до 4,3%). Этот показатель снизился в Волгоградской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском АО и Калужской области (-2,8% — -4,2%).