Китайцы разработали бюджетный автомобиль на водороде

На фоне всеобщей встревоженности по поводу экологии планеты в обиход все больше входят автомобили с низкими или вообще нулевыми показателями по части вредных выбросов в атмосферу. Наряду с электромобилями, набирают популярность машины с водородными топливными элементами.

Известный китайский автопроизводитель FAW представил новинку. Это седан Hongqi ("Красное знамя") на водородных элементах.

длина - 4,95 метра;

ширина - 1,85 метра;

высота - 1,47 метра;

колесная база - 2,88 метра. Внешность машины в сравнении с предыдущей моделью почти что не изменилась. Габаритные размеры новинки:

Емкость багажного отсека у седана Hongqi - 250 литров. Колеса новинки будут с 17 или 19-дюймовыми дисками. Запасное колесо предлагается в виде "докатки" меньшего размера.

Среди обилия современных функций в обсуждаемой модели, особое внимание хотелось сконцентрировать на автоматической парковке. Кроме этого, Hongqi H5 оснащается различными системами помощи водителю.

Car.ru

На панели приборов установлен семидюймовый монитор. Для управления мультимедийной системой используется 10-дюймовый монитор.

Топливная система с водородными элементами рассчитана на 50 кВт*ч. Штатный электромотор выдает 190 л.с. До заветной "сотни" машина разгоняется менее чем за 10 секунд. Паспортная максимальная скорость - 160 км/ч.