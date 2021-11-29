Китайцы разработали бюджетный автомобиль на водороде

На фоне всеобщей встревоженности по поводу экологии планеты в обиход все больше входят автомобили с низкими или вообще нулевыми показателями по части вредных выбросов в атмосферу. Наряду с электромобилями, набирают популярность машины с водородными топливными элементами.
Известный китайский автопроизводитель FAW представил новинку. Это седан Hongqi ("Красное знамя") на водородных элементах.
Емкость багажного отсека у седана Hongqi - 250 литров. Колеса новинки будут с 17 или 19-дюймовыми дисками. Запасное колесо предлагается в виде "докатки" меньшего размера.
Среди обилия современных функций в обсуждаемой модели, особое внимание хотелось сконцентрировать на автоматической парковке. Кроме этого, Hongqi H5 оснащается различными системами помощи водителю.
На панели приборов установлен семидюймовый монитор. Для управления мультимедийной системой используется 10-дюймовый монитор.
Топливная система с водородными элементами рассчитана на 50 кВт*ч. Штатный электромотор выдает 190 л.с. До заветной "сотни" машина разгоняется менее чем за 10 секунд. Паспортная максимальная скорость - 160 км/ч.
Базовая комплектация Hongqi H5 с водородными топливными элементами будет стоить от 22 500 долларов (в рублях - около 1 651 538).