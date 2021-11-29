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Китайцы разработали бюджетный автомобиль на водороде

Car.ru
1 час назад

На фоне всеобщей встревоженности по поводу экологии планеты в обиход все больше входят автомобили с низкими или вообще нулевыми показателями по части вредных выбросов в атмосферу. Наряду с электромобилями, набирают популярность машины с водородными топливными элементами.

Китайцы разработали бюджетный автомобиль на водороде
Фото: Car.ruCar.ru

Известный китайский автопроизводитель FAW представил новинку. Это седан Hongqi ("Красное знамя") на водородных элементах.

Внешность машины в сравнении с предыдущей моделью почти что не изменилась. Габаритные размеры новинки:
  • длина - 4,95 метра;
  • ширина - 1,85 метра;
  • высота - 1,47 метра;
  • колесная база - 2,88 метра.

Емкость багажного отсека у седана Hongqi - 250 литров. Колеса новинки будут с 17 или 19-дюймовыми дисками. Запасное колесо предлагается в виде "докатки" меньшего размера.

Среди обилия современных функций в обсуждаемой модели, особое внимание хотелось сконцентрировать на автоматической парковке. Кроме этого, Hongqi H5 оснащается различными системами помощи водителю.

Car.ru

На панели приборов установлен семидюймовый монитор. Для управления мультимедийной системой используется 10-дюймовый монитор.

Топливная система с водородными элементами рассчитана на 50 кВт*ч. Штатный электромотор выдает 190 л.с. До заветной "сотни" машина разгоняется менее чем за 10 секунд. Паспортная максимальная скорость - 160 км/ч.

Базовая комплектация Hongqi H5 с водородными топливными элементами будет стоить от 22 500 долларов (в рублях - около 1 651 538).

Бортжурнал,FAW,
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