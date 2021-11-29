Suzuki представила новое поколение SX4

Suzuki Motor Corporation представила кроссовер S-Cross нового поколения. На ряде рынков, включая российский, эта модель носит название SX4.

Фото: Suzuki Suzuki

Японская пятидверка сохранила платформу и агрегаты предшественника, а также каркас кузова. Во внешности Suzuki S-Cross выделяются трехточечные светодиодные фары и колесные арки, сдобренные пластиковыми накладками. Изменилась и форма окон на задних крыльях. Длина кроссовера (4 300 мм) и колесная база (2 600 мм) остались прежними. Объем багажника составляет 430 л. Внутри преобразилась передняя панель, которую снабдили новой мультимедиасистемой с экраном на девять дюймов (поддерживает Apple CarPlay и Android Auto).

Под капотом – безальтернативный четырехцилиндровый турбомотор 1.4 Boosterjet, выдающий 129 л.с. Он работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором (батарея расположена под сиденьем пассажира). На выбор – «механика» или шестиступенчатый «автомат». Обе коробки доступны как с передним, так и с полным приводом.