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Suzuki представила новое поколение SX4

Autorating.ru
51 минуту назад

Suzuki Motor Corporation представила кроссовер S-Cross нового поколения. На ряде рынков, включая российский, эта модель носит название SX4.

Suzuki представила новое поколение SX4
Фото: Suzuki Suzuki

Японская пятидверка сохранила платформу и агрегаты предшественника, а также каркас кузова. Во внешности Suzuki S-Cross выделяются трехточечные светодиодные фары и колесные арки, сдобренные пластиковыми накладками. Изменилась и форма окон на задних крыльях. Длина кроссовера (4 300 мм) и колесная база (2 600 мм) остались прежними. Объем багажника составляет 430 л. Внутри преобразилась передняя панель, которую снабдили новой мультимедиасистемой с экраном на девять дюймов (поддерживает Apple CarPlay и Android Auto).

Под капотом – безальтернативный четырехцилиндровый турбомотор 1.4 Boosterjet, выдающий 129 л.с. Он работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором (батарея расположена под сиденьем пассажира). На выбор – «механика» или шестиступенчатый «автомат». Обе коробки доступны как с передним, так и с полным приводом.

Новый S-Cross будет производиться на заводе Magyar Suzuki в Венгрии. Старт продаж в Европе намечен на конец года.

Бортжурнал,Suzuki,Apple,
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