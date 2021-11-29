Можно ли ослепнуть от незамерзайки

В основе любой омывающей жидкости лежит спирт. Самый безопасный и дорогой вариант - это незамерзайка, изготовленная из пищевого спирта, этанола. Такая жидкость не вредит здоровью и окружающей среде, но подпадает под действие акцизов. Поэтому стоимость за пятилитровую канистру может достигать тысячи рублей, пишет aif.ru.

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В продаже подобную жидкость не найти, но при желании ее можно сделать самостоятельно, смешав в равных пропорциях водку с водой и добавив пару капель средства для мытья посуды. Эта незамерзайка справится с холодами до -10 градусов, при больших морозах процент водки нужно будет увеличивать. Если на улице -20 градусов, то омывайка с 32-26 процентов спирта станет довольно вязкой: форсунки будут распылять ее плотной струей. Для разжижения используется метанол, но у нас в стране он запрещен из-за ядовитости.

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Чтобы отравиться метиловым спиртом, его не нужно пить. Если жидкость, сделанная на основе такого спирта, брызнет в глаза при неудачном переливании, этого будет достаточно. Опасные последствия могут наступить, если в организм попадет хотя бы 10 мл метанола. Можно не только ослепнуть, но и умереть. Пары метанола тоже весьма токсичны.

Если водитель будет дышать остатками паров метилового спирта, которые возникают при распылении жидкости на лобовое стекло и засасываются вентиляцией автомобиля, сильное отравление вряд ли наступит. Но вот вред для здоровья при неправильной транспортировке жидкости или ее хранении вполне возможен. Так что запрет на метанол в омывайке весьма справедлив.

Наиболее распространенный вариант омывающей жидкости изготавливается на основе изопропилового спирта. Это вещество третьего класса опасности: отравиться им можно, если принять внутрь. При вдыхании большого объема паров этого спирта велик риск для здоровья.