Проверки на дорогах: основные причины остановки

Любой водитель рано или поздно сталкивается с проверкой на дороге, но практика показывает, что некоторые рискуют чаще обращать на себя внимание сотрудников ДПС. Эксперты считают, что на это есть четыре основных причины.

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Ваша модель в числе угоняемых

Наиболее популярными марками среди российских угонщиков являются Kia, Hyundai, Toyota и Mazda. Модели Volkswagen Polo и Renault Logan также могут привлечь внимание ДПС из-за высокого места в рейтинге угоняемых авто. Туда же относится вся модельная линейка отечественного "АвтоВАЗа". Так что водители всех этих автомобилей уже обречены на более пристальное внимание дорожного инспектора, считают эксперты журнала "За рулем".

Тонировка

Тонировка на лобовом стекле автомобиля, а также на передних боковых стеклах моментально обращает на себя внимание сотрудников ГИБДД, предупреждают специалисты. Согласно действующим нормам, светопропускание передних стекол не должно быть ниже 75%. Регламент для светопропускаемости задних стекол отсутствует.

Поврежденные и грязные автомобили

Ухоженный подержанный автомобиль своим видом дает понять, что хозяин следит и за ним, и, вероятнее всего, за документами тоже. А вот за рулем ржавых и поврежденных авто зачастую может оказаться водитель, не оформивший страховку или скрывшийся с места ДТП. Заляпанный грязью номер – тоже повод для остановки и проверки документов, предупреждают эксперты.

Странное поведение водителя

Попытки скрыться от глаз сотрудника ДПС в потоке лишь привлекут внимание, считают специалисты. Не имеет никакого смысла перестаиваться в левый ряд при виде инспектора, наоборот лучше всем видом демонстрировать, что у вас все в порядке и скрывать вам нечего. Подозрение также вызывают водители в темных очках в пасмурную погоду или жующие жвачку. Инспектор может заподозрить, что за рулем нетрезвый человек.