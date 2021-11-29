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1 час назад

В России могут повысить ценовой порог для налога на "роскошные" автомобили

К марту 2022 года в России может измениться порядок начисления минимальной ставки налога на дорогие автомобили, сообщает Autonews.ru.

Порядок начисления налога на "роскошные" автомобили изменят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба рассматривают повышение установленного в 2014 году ценового ориентира, при котором автомобили автоматически подпадают под увеличенную ставку транспортного налога.

С 1 января 2014 года базовой ставкой исчисления так называемого налога на роскошь считается сумма от 3 млн рублей, этот порог установлен Минфином.

Весной этого года Российская ассоциация дилеров (РОАД) направила в Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть вопрос об изменении пороговых значений стоимости автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога. По мнению дилеров, такие неактуальные цены приводят к тому, что в категорию люксовых автомобилей попадают модели все более низких классов. При этом страдать от этого будут покупатели автомобилей масс-сегмента, налог может стать фактором, влияющим на выбор авто.

Так, в 2021 году в этот список вошли более 1300 машин, в 2014-м в нем был всего 191 автомобиль.

Ранее сообщалось, что список облагаемых налогом на роскошь автомобилей пополнился пятью марками — под удар попали Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Бортжурнал,Chrysler,Mazda,Jeep,Subaru,Honda,Федеральная налоговая служба,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,Минфин,
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