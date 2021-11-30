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1 час назад

Названы два главных преимущества дизельного двигателя

Более низкий расход топлива и повышенная тяга — такими достоинствами обладают дизельные двигатели. Однако по сравнению с бензиновыми они более дорогие и тяжелые. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Названы главные преимущества дизельного двигателя
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, автомобили с дизельным двигателем потребляют меньше топлива.

— Экономичность — основное преимущество, отсюда и экологичность. При прочих равных характеристиках и одинаковом объеме топливного бака — больше запас хода, если сравнивать одну и ту же машину с дизелем и бензином, — рассказал он.

Также дизельные двигатели обладают более высоким крутящим моментом и тягой, подчеркнул Гудков. Более высокий КПД — причина, по которой дизельный двигатель прогревается хуже бензинового, так как больше энергии топлива уходит на полезную работу, а не на прогрев атмосферы.

При этом дизельные двигатели имеют и недостатки, заметил собеседник «ВМ».

— Дизельный двигатель — тяжелый, дорогой и зачастую сложнее устроен, хотя с современными бензиновыми моторами об этом сложно говорить — они тоже очень сложные. Но до какого-то момента дизели были сложнее, — рассказал Гудков.

Специалист обратил внимание, что бензиновые двигатели обладают более высокой максимальной мощностью, что позволяет добиваться повышенной максимальной скорости. Однако для большинства автомобилистов это некритично, заметил собеседник «ВМ».

Бортжурнал,
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