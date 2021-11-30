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3 часа назад

Genesis G90 готовится к смене поколения: первые фотографии

Компания Genesis публикует первые изображения флагманского седана G90 нового поколения, «одноклассника» BMW 7-Series и Audi A8. Модель преобразилась следуя требованиям фирменной стилистике корейской марки, характерная особенность которой — оптика, расположенная в два яруса, и повторители поворотников на передних крыльях. G90 будет представлен на рынке со стандартной и удлиненной колесной базой, а из моторной линейки исключат двигатель V8.

Genesis G90 готовится к смене поколения
Фото:  © Genesis © Genesis

Многие дизайнерские решения позаимствовали у концепта Genesis Concept X, представленного в марте этого года. На официальных снимках можно рассмотреть радиаторную решетку, которая теперь имеет щитообразную форму и трехмерный рисунок, измененные фары (самые тонкие среди всех моделей Genesis), причем ближний свет сделан по технологии MLA (Micro Lens Array), а также выдвижные дверные ручки, как у нового Mercedes-Benz S-Class.

Genesis

Фотографий интерьера пока нет, зато имеются подробности об удлиненном Genesis G90. Его колесная база и задние двери растянуты на 19 сантиметров, а внешне от стандартного седана его можно отличить по хрому в декоре. Специально для модели разработали два варианта 20-дюймовых дисков.

Что же касается техники, то официальной информации пока нет. Ожидается, что в гамму двигателей войдут исключительно «шестерки», так как флагманский мотор V8 отправили в отставку: атмосферную «восьмерку» Tau заменит битурбомотор V6 Smartstream.

Премьера Genesis G90 нового поколения состоится в декабре, тогда же откроют прием заказов на модель в Южной Корее. Позже новинка появится и на других рынках, в том числе в России. Пока же на нашем рынке представлен седан уходящего поколения, который стоит от семи миллионов рублей.

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