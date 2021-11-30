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55 минут назад

Три модели Kia сменили модельный год и получили новые прайсы в ноябре 2021 года

Для каталога Kia в этом модельном году был предложен ряд новых авто, которые порадуют автолюбителей SUV. Между тем 3 новые машины, которые раньше появились на российском авторынке, стали дороже в ноябре этого года.

Три модели Kia сменили модельный год
Фото: Kia Kia

Скорее всего руководство автобренда решило сделать ставку на ценителей езды в условиях бездорожья. В дилерских центрах уделяется особое внимание продажам кроссвэнов Carnival, "паркетных" внедорожников Seltos и хэтчбеков Picanto, получивших высокую степень проходимости.

Эти три модели, комплектующиеся МКПП, увеличились в цене на 0,41 – 6,23%. Подорожание составило 10 000 – 205 000 руб. В этом случае в учёт не берутся всевозможные скидки, которые приурочены к новогодним празднованиям.

Сегодня модернизированная Kia Carnival стоит 2 800 000 – 3 900 000 руб. За кросс Seltos придётся выложить 1 300 000 – 2 200 000 руб. За компактную модель Picanto российскому автолюбителю придётся выложить 1 000 000 – 1 200 000 руб.

По заявлению представителей марки, главная особенность модельного ряда заключается в наличии дизельных и бензиновых моторов с 8-ступенчатыми коробками передач. Несмотря на то, что мощность агрегатов достигает 249 лошадиных сил, многие клиенты разочаруются наличием безальтернативной переднеприводной системы.

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