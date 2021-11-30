Представлен предвестник самого мощного кроссовера BMW

На выставке Art Basel 2021 в Майами-Бич BMW показала концепт Concept XM. Это важная для баварской марки модель, которая переродится в серийную и станет не только первым гибридом М-подразделения, но и первым самостоятельным автомобилем спортивного суббренда после M1 родом из 70-х годов, а также самым мощным вседорожником BMW. Сборка «товарной» версии стартует в США в следующем году – так немцы отметят 50-летний юбилей M1 и самого BMW M.

Фото: © BMW © BMW

Concept XM – превью нового дизайнерского языка, который унаследуют будущие флагманы марки. Стилистика сохранила гигантские «ноздри» решетки радиатора, по бокам от которой расположена двухэтажная оптика с узкой секцией дневных ходовых огней, а основные фары спрятаны в угловатые ниши. Концепту достался оригинальный двухцветный кузов со сложными выштамповками, черными оконными стойками и пластиковыми накладками по периметру.

BMW Concept XM

BMW Concept XM

BMW Concept XM

Сзади видны огромные изогнутые фонари и отсылка к спорткару M1: стекло с двумя эмблемами, нанесенными путем лазерной гравировки. В задний бампер встроены четыре трапециевидных патрубка выхлопной системы. Размерность колесных дисков – 23 дюйма.

BMW Concept XM

BMW Concept XM

Ряды в салоне дополнительно разграничены при помощи цвета: передняя часть отделана коричневой кожей с потертостями, сзади установлен диван с мягким покрытием, а пол выстлан ковровым покрытием с глубоким ворсом. На передней панели – изогнутый кластер BMW Curved Display с актуальной системой iDrive, как на iX, ниже расположены экран управления климатом и дефлекторы. Еще одна «фишка» интерьера – трехмерный потолок с подсветкой.

В движение Concept XM приводит гибридная силовая установка M Hybrid на базе бензинового турбомотора V8. Совместно с электродвигателем он выдает 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента – это на 115 сил больше, чем отдача V8 на суперседане BMW M5 CS. Запас хода исключительно на электротяге составляет 80 километров, а других подробностей о «технике» BMW не раскрыла.